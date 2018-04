Plantean a CC una lista regional o se impondrá la de restos en Madrid

Del pesimismo de algunos partidos (y también de diputados sueltos dentro de los grupos) que están a favor de un cambio electoral en Canarias ayer se pasó a un indisimulado optimismo. Aunque aún no se sabe bien cómo será la reforma, en el PSOE, PP, Podemos y NC se da ya casi por hecho que, en 2019, los isleños estrenarán nuevo modelo para elegir a sus representantes en el Parlamento, con un aumento de diez (lo previsto en la propuesta de nuevo Estatuto) y sin que eso suponga un aumento del coste en dinero.

La comisión para la reforma volvió a reunirse y decidió darse un nuevo margen, justamente hasta el 30 de este mes. En realidad, lo hicieron esos cuatro partidos, que previamente habían pactado una lista de restos regional con 9 diputados más, así como otro para Fuerteventura por su mayor población respecto a la que tenía en 1982, cuando era inferior a la de La Palma, algo que ahora es al revés. Estos grupos, sin embargo, renunciarán a ese recuento y reparto de restos a cambio de una lista regional y así se lo han planteado a CC y ASG, que ahora deberán consultarlo a sus bases, si bien todo apunta a que lo rechazarán.

La propuesta incluye dos alternativas. Con la intención de que CC no pueda decir que se trata de una reforma en contra de sus intereses, los otros grupos están dispuestos a aceptar los tres nuevos diputados por asignación directa planteados por los nacionalistas para Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, uno por cada isla. Eso sí, siempre que, a cambio, haya una lista regional de siete, hasta alcanzar esos 10 nuevos escaños.

La otra opción consiste en una lista regional de 9 más el diputado que todos aceptan para compensar a la Isla Majorera. En todos los casos, eso sí, se habrá roto la triple paridad. Si CC y ASG siguen negándose, que es lo más probable, faltaría un voto en el Parlamento para que los otros cuatro grupos aprueben algunos de sus planteamientos, con lo que, según anunció ayer NC, se retomará la lista de restos y se aprobará en Madrid con el nuevo Estatuto de Autonomía. En este sentido, fuentes del PP insistieron ayer a EL DÍA en que, de ser así, no recularán.

Los nacionalistas, por su parte, aún confían en un replanteamiento del PP y en su reunión permanente de ayer decidieron abrir una ronda de contactos con los grupos. En ningún caso, respaldarán un modelo que rompa sus difíciles equilibrios internos y, de hecho, los 3 escaños nuevos ya son mal vistos, al menos, por los palmeros. Sin embargo y para su portavoz, José Miguel Ruano, una lista regional de 7 es un mal menor en comparación con la de restos, que cree mucho menos "transparente", ya que votos de islas menores elegirán a diputados de Tenerife y Gran Canaria.

Uno de los argumentos más reiterados por CC para oponerse a la ampliación de la Cámara en 10 diputados es que estaría muy mal visto socialmente por la situación de crisis que sigue en el ambiente y en la microeconomía, así como el aumento en el gasto que supondría. Sin embargo, y en función del pacto alcanzado ayer por PSOE, PP, Podemos y NC, tanto la lista regional de 7 (más 3 por asignación directa para Tenerife, Gran Canaria o Fuerteventura) como la de 9 (y otro para la Isla Majorera) no representarán ningún gasto añadido a lo que hoy implican los 60 escaños existentes desde el Estatuto de 1982 y la primera legislatura (1983-1987). Así lo subrayó ante la prensa la portavoz de Podemos, Noemí Santana, quien quiso dejar claro que esa crítica de un mayor gasto no se podrá esgrimir en función de este pacto. Para ello, indicó que se reducirán las dietas y otros gastos, tal y como se ha hecho ya en otros parlamentos con el fin de hacer más con menos y ganar en eficacia y eficiencia de la Cámara.

Durante la comisión de estudio, y ante las tesis que ya se le escuchaba a CC y a algunos ponentes, Santana siempre remarcó que su partido haría todo lo posible para que no se pudiera usar ese argumento, que muchos grupos conciben como simplemente "demagógico". Ayer, además, insistió en que la población canaria ha aumentado en torno a un millón de habitantes desde 1982 y que, ante esto, lo lógico y lo que pasa en las democracias avanzadas es adaptar el número de representantes para no ahondar en situaciones injustas, desequilibradas, que pervierten la voluntad popular o no se adaptan a las nuevas realidades.

Pacto para que solo haya una urna autonómica

Según explicaron los partidos del acuerdo, de apoyarse finalmente una lista regional (bien de 7 o de 9 escaños) no habría dos urnas para el Parlamento, tal y como se barajaba en la comisión de estudio. Los integrantes de esa plancha autonómica, en la que eventualmente estarían los candidatos (al menos teóricos e iniciales) a la Presidencia, compartirían papeleta con los aspirantes por cada una de las islas, con una separación visual que deje clara la condición regional o insular de cada uno, aunque solo sea a efectos de la circunscripción. Por tanto, se evitaría la complicación, aceptada como tal por la mayoría, de que dos urnas pueden confundir a los electores o hacer más complejo el proceso, si bien se mantiene la lectura de algunos de que puede entenderse que hay dos tipos de diputados desde el punto de vista cualitativo.

Aún no se ha cerrado el tope regional: 3, 4 o 5%

Lo que no se cerró ayer es en qué porcentaje quedará la barrera regional. Cerrada la reducción insular del 30 al 15%, la mayoría de grupos apuestan por rebajar la autonómica del 6 al 3%. Así lo quiere CC, PSOE, Podemos, NC y ASG, pero no el PP, que prefiere una bajada mucho menor, que deje este tope para comenzar a entrar en el reparto de diputados según todos los votos regionales en el 5%. Los populares usan esto como elemento negociador y, si bien NC no ve mal un porcentaje intermedio y de consenso (el 4%), Podemos y PSOE aceptarían un 5 como mal menor. CC, por el contrario, solo renunciaría al 3 si entra en el pacto final.

Pasos en las Cortes, pero pendientes de las Islas

Mientras se daban estos pasos en el Parlamento regional, en el Congreso también se abordaba en comisión la reforma electoral canaria dentro del debate sobre el nuevo Estatuto. En este caso, también con la participación de Cs, aunque, en realidad, de momento queda supeditado a si hay o no acuerdo en la Cámara regional. En caso de que no, las Cortes sí serán claves para la resolución.

Curbelo reitera su no y cree que habrá restos

El líder de ASG, Casimiro Curbelo, dejó claro ayer su rechazo tanto a la lista de restos como a la regional de 7 o 9 planteada por el resto de la oposición, postura que defenderá dentro de su partido. No obstante, cree que finalmente se aprobará en Madrid la de restos y sí ve en ella al PP.