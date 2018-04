Abocada al fracaso la elección de Yanes como Diputado del Común

Rafael Yanes no se convertirá hoy en nuevo Diputado del Común. La ruptura del acuerdo sobre los órganos dependientes del Parlamento por parte del PSOE tras conocerse el supuesto pacto de CC y PP sobre las autoridades portuarias, que estos grupos siguen negando, no se ha reconducido. Aunque ha habido algunos acercamientos y sondeos en los últimos días entre socialistas y nacionalistas, en realidad han sido más que tibios por parte del PSC y esto hará que en la votación en el pleno de hoy los apoyos de los 15 votos del PSOE más los 3 de ASG sean totalmente insuficientes porque CC y PP se abstendrán.

La votación se producirá al comienzo del pleno. Por coherencia, los socialistas respaldarán al exalcalde de Güímar y, dado que no quiere romper el voto que ya dio en comisión, Casimiro Curbelo y sus otros dos diputados de ASG también le votarán. A la candidata de Podemos, Natalia Álvarez, la apoyará, además, NC (al menos si mantiene su postura en comisión), pero los nacionalistas y populares se abstendrán con Yanes, con lo que no logrará la mayoría cualitativa que precisa este cargo.

CC y PP responderán así a la decisión del secretario regional del PSOE de romper el acuerdo no solo sobre el Diputado del Común, sino sobre las vacantes a cubrir de la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo. Ángel Víctor Torres lo hizo después de trascender que CC y PP habían pactado el cambio en la presidencia de la Zona Especial Canaria (ZEC) y en las autoridades portuarias, lo que se unía a la ley sobre RTVC. Lo de la ZEC sí se confirmó y, de hecho, el pasado viernes fue designada Jimena Delgado, hasta ahora concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas por el PP. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con los puertos (se apuntó a Juan José Carmona para el de La Luz) y fuentes de ambos partidos indicaron ayer a EL DÍA que no hubo más que unos contactos iniciales sin nada cerrado y que ahora se ha enfriado todo. De hecho, en CC se cree muy difícil que se desbloquee y que se desprendan de los puertos de la provincia tinerfeña.

Nacionalistas y populares, sin embargo, consideran que la reacción del PSOE es una irresponsabilidad y una falta de respeto, seriedad y lealtad institucional. El PSC, por el contrario, cree que no podía quedarse impasible ante pactos a sus espaldas, mientras que Podemos propició la votación de hoy porque los candidatos habían pasado el filtro de la comisión y la ley lo imponía. No obstante, aún puede haber una segunda votación para Yanes en lo que queda de mandato, ya que, en este caso, no hay plazo máximo. Para entonces y de darse, el PSC no descarta una reconducción, si bien la reconocen como poco probable.