El Barcelona, casi de trámite en Roma

El Barcelona visita hoy el Olímpico de Roma, donde intentará hacer valer el 4-1 de la ida para clasificarse hacía unas semifinales de la Liga de Campeones de la que falta desde 2015, lo que intentará impedir un conjunto romano tocado, pero dispuesto a que se produzca el "milagro". Y es que el Roma llega tocado al partido tras caer en casa ante el Fiorentina.

Con las bajas de Digne, lesionado, y de Coutinho, llega el Barça a Roma. Encajó una derrota (3-0, la temporada 2001-02) y logró un empate (1-1, en la 2015-16). Ante el Leganés Umtiti y Busquets no jugaron y Andrés Iniesta y Jordi Alba empezaron en el banquillo. Los cuatro volverán a la titularidad hoy, en un once en el que la única duda es saber si el técnico barcelonista apostará por Dembelé para acompañar a Leo Messi y Luis Suárez en la punta de ataque, o regresará al 4-4-2 con Paulinho.

Por su parte, el Roma de Eusebio Di Francesco encara el duelo de vuelta con el deseo de conseguir una hazaña, ya que nunca en su historia europea los romanos han logrado remontar tres dianas de desventaja. Si en el campeonato liguero los romanos ya han sufrido seis derrotas en casa, la música de la Liga de Campeones parece motivar a una plantilla que en el Olímpico ha sabido dar lo mejor de sí misma en las grandes noches europeas.

El meta Alisson aún no ha encajado goles en Europa en casa. El técnico del Roma recupera a Nainggolan y a Under, pero no podrá contar con Perotti.

Valverde no lo ve hecho

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha negado que exista un "exceso de confianza" en la plantilla tras el 4-1 favorable de la ida. "Vértigo no tengo. Pensar en las semifinales es el principal error, porque primero tenemos que pasar mañana (hoy). Pienso más en el potencial del rival porque que no tenemos ningún exceso de confianza, no estamos pensando en especular con el resultado, es el peligro", manifestó en rueda de prensa.

De hecho aseguró que afronta este "reto" sabiendo que no está hecho. "Pienso lo contrario a que tenemos algo ganado de antemano. Tenemos ventaja pero no podemos jugar con ella, tenemos que salir a jugar como si fuéramos 0-0 porque puede haber alguna desgracia en una jugada o expulsión", advirtió.

El City, por la remontada

Olvidado ya el desazón tras el traspiés del fin de semana en casa, el Manchester City busca prácticamente un imposible: remontar el 3-0 que le endosó el Liverpool. e el encargado de amargar la fiesta del futuro campeón de la Premier League en el Etihad Stadium.

"El escenario perfecto es clasificarnos. Aunque recibamos un gol no vamos a rendirnos. Lo hemos hecho en muchas ocasiones y sé que podemos crear ocasiones y estar acertados de cara a gol. El Liverpool está bien organizado defensivamente y nos es fácil hacerle ocasiones, pero lo vamos a intentar", dijo Guardiola en la rueda de prensa previa. Klopp no podrá contar con Henderson, pero recupera a Salah.