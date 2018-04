Reunión a tres bandas esta semana sobre las antenas de El Coromoto

Las antenas de telefonía de la calle Francisco de Miranda, en el barrio lagunero de El Coromoto, serán protagonistas esta semana de una reunión a tres bandas. Así lo anunció ayer el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, que precisó que uno de los asuntos fundamentales que se abordarán en la cita será cuánto tardará el estudio que Telefónica se había comprometido a elaborar.

En declaraciones a este periódico, Díaz recordó que el consistorio no tiene competencias, sino que estas corresponden al Estado. "Por lo tanto, no podemos hacer un acto administrativo planteando alguna resolución contraria a una competencia que no tenemos", expresó. "Sin perjuicio de lo cual, desde el primer momento me he colocado junto con los vecinos en aras de intentar conseguir ese objetivo, y lo que he planteado es que vamos a montar una reunión tripartita esta semana y vamos a buscar soluciones", añadió el regidor local, que apuntó que estarán presentes la "administración, una comisión de los ciudadanos y Telefónica".

El político nacionalista recordó que la compañía decidió tras las quejas vecinales paralizar la instalación hasta que terminase de hacer un estudio de alternativas de ubicación. "Lo que le he pedido es que cuánto tardaba el estudio, y le pedí una reunión tripartita, porque entiendo que tiene que haber una comunicación sobre esa cuestión", prosiguió. La intención, dijo, es comentar cuándo estará finalizado ese documento y, en función de eso, ver las alternativas.

Estas manifestaciones llegan después de que desde el barrio celebrasen el domingo una caravana de protesta por buena parte del municipio. Según habían explicado los afectados a través de un comunicado, las demandas de la movilización eran: la "retirada inmediata" de las antenas, la petición de una solución también "inmediata" y que las instituciones implicadas (el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Energía) aprovechasen las "especiales condiciones orográficas del municipio" para reordenar de "forma coherente, eficaz y segura" las instalaciones de telecomunicaciones.

"Transcurrida una espera más que prudente, los vecinos de El Coromoto seguimos sin tener soluciones definitivas en cuanto al desmontaje completo de las estructuras ya instaladas por parte de los responsables -la empresa de telefonía y la empresa propietaria- en el inmueble", expusieron también los vecinos a través del documento remitido a los medios de comunicación con motivo de la protesta del pasado fin de semana.