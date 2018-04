Casado enseña la documentación del máster, del que convalidó dos tercios

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha presentado hoy la documentación sobre su máster que hizo en 2008 en la Universidad Rey Juan Carlos, del que, según ha explicado, pudo convalidar dos tercios de los créditos -18 de las 22 asignaturas- y que hizo como requisito para acceder al doctorado.

Casado ha mostrado los papeles sobre la inscripción y el pago fraccionado de la matrícula, así como la solicitud y aceptación de convalidaciones.

En su caso pudo convalidar dieciocho asignaturas de las veintidós que constaban en el máster, y dos tercios de los créditos, es decir, cuarenta de sesenta.

El dirigente 'popular' ha confirmado que no tuvo que asistir a clase y que esos veinte créditos los logró mediante cuatro trabajos -uno de ellos similar a lo que sería un trabajo de fin de máster-, pero ha recalcado que fue el director de este programa, Enrique Álvarez Conde, quien le explicó cómo debía organizar sus estudios y le confirmó que podía hacerlo así.

Ha recalcado que su máster es distinto al de Cifuentes, porque en su caso se trataba del curso puente para acceder al doctorado -que después no hizo porque, ha apuntado, no tenía tiempo- y no tenía un carácter finalista como el de la presidenta autonómica.

Y sobre el hecho de que él cuente con toda la documentación y Cifuentes no, no ha querido hacer comparaciones, ha señalado que sólo responde por él y ha insistido en cualquier caso en que la dirección nacional del PP sigue confiando en la presidenta madrileña.

Casado se matriculó en 2008 en este "Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local" cuando era diputado en la Asamblea de Madrid. Lo hizo con la idea de poder acceder al doctorado, porque entonces ésa era la vía obligatoria -según un decreto de 2005-, cosa que ahora no ocurre.

En el caso de Cifuentes, su máster es otro, porque aunque verse sobre el mismo asunto es finalista, es decir, no de acceso al doctorado, y se rige por una normativa de 2007 que en cualquier caso, ha explicado Casado, no invalidaba los cursos ya en marcha como el suyo.

El dirigente 'popular', que entonces cursaba también la carrera de dirección y administración de empresas en la misma universidad, ha asegurado que siempre ha sido tratado en la URJC como un alumno más y que fue Enrique Álvarez Conde quien, al inscribirse en el máster, le explicó cómo podría obtener los créditos una vez decididas las convalidaciones.

En su caso, al ser licenciado en derecho, pudo convalidar un tercio de los créditos del máster. Es decir, cuarenta de sesenta.

Y los veinte créditos que tuvo que completar los obtuvo con cuatro trabajos, uno de ellos de doce créditos -el conocido como trabajo de "itinerario" para acceder al doctorado, similar a un trabajo de fin de máster, ha dicho- otros dos de dos créditos y otro de cuatro.

Casado, que ha mostrado los cuatro trabajos e incluso ha hablado de su contenido, como también ha mostrado todos los papeles administrativos, incluidas dos hojas rosas con los resguardos de inscripción y de petición de convalidación, ha insistido no obstante en que no pretende compararse con Cifuentes.

Por eso, a la pregunta de la prensa de en qué lugar queda Cifuentes con toda esta presentación de papeles por su parte, el vicesecretario de Comunicación dice que "en el mismo lugar", en el que se mantiene la "confianza" de la dirección nacional en las explicaciones de la presidenta autonómica.

"No soy nadie para dar ejemplo de nada, fui un alumno veinteañero que me apunté a un curso para un doctorado", ha dicho Casado, quien ha subrayado en varias ocasiones que su inquietud por formarse le ha llevado a hacer numerosos cursos además de dos carreras universitarias, pensando siempre en estar preparado para cuando deje la política y se incorpore a la actividad privada.

En rueda de prensa, Pablo Casado ha subrayado que no quiere que el prestigio la URJC se vea resentido, y antes, en su encuentro informal con periodistas, ha dicho que ésa es una "gran universidad".

Ha señalado por eso, dirigiéndose a todos los licenciados o personas que cursan un máster, que pueden estar tranquilos porque todo este asunto no pone en cuestión sus titulaciones.

Además ha negado la idea de que sea una institución "del PP", porque en ella hay profesores vinculados al otros partidos políticos.

Pero sí ha recalcado que si hubiera, por parte de la universidad. "alguna cuestión que no estuviera bien hecha" y que él desconozca, ha pedido que se lo digan.

Pablo Casado ha explicado por otra parte que no tiene el certificado oficial de notas de este máster porque nunca lo pidió ya que para él esto "no es un título" aunque se pueda poner en el currículum, sino la forma que tenía de acceder al doctorado.

Su expediente, ha explicado, consta precisamente como "abierto" porque no lo completó con el doctorado, pero sí se subraya en la intranet, ha explicado, que superó el cien por cien de los créditos requeridos.

Y aunque finalmente no hizo el doctorado ha insistido en que tanto este curso, como sus dos carreras y los otro cuatro programas que hizo en Georgetown, Harvard, el IESE y el Instituto de Empresa los hizo para formarse y estar preparado para incorporarse en cualquier momento a la actividad privada si así lo deciden él o sus electores.