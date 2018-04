La ex senadora del PP Barreiro pide un respeto a la presunción de inocencia "para todos"

La ex senadora del PP y actual integrante del Grupo Mixto del Senado Pilar Barreiro ha señalado que la sociedad debe tener "un punto de cordura" y respetar "para todos" la presunción de inocencia, "no para unos sí y para otros no".

En declaraciones en el Senado, preguntada por su reflexión sobre la situación de la presidenta de al Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la exigencia de que dimita que lanza Ciudadanos como ya hizo con ella, Barreiro ha asegurado que "hay diferentes varas de medir" con la presunción de inocencia y que a su juicio eso está provocando situaciones injustas.

"A esa diferencia de varas de medir estamos prestándonos todos, todos, no digo sólo los políticos sino la sociedad en general. Esto no lleva más que a una situación de injusticia clara y profunda", ha dicho.

Barreiro ha participado este martes en su primera reunión como miembro del Grupo Mixto del Senado, al que se incorporó tras dejar el grupo del PP mientras el Tribunal Supremo la investiga por la trama Púnica (la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa). Ciudadanos había reclamado durante semanas que el PP la expulsara, como una de las condiciones para negociar los Presupuestos del Estado de este año.

En vísperas de que el Gobierno aprobara ese proyecto de ley, la senadora decidió dejar el Grupo Popular. "De ninguna manera se podía utilizar mi situación como una presión para otros intereses del Estado, desde luego yo no iba a ser parte de ello", ha explicado este martes Pilar Barreiro, que no ha querido opinar más sobre el caso de Cristina Cifuentes, cuya dimisión también pide Ciudadanos.

La ex alcaldesa de Cartagena ha vuelto a defender su inocencia y ha acusado a Ciudadanos de "retorcer" el pacto de investidura que firmó con el PP, porque "siempre se dijo" que los políticos tenían que apartarse cuando una imputación pasara a fase de juicio oral.

"Se utiliza la situación retorciendo el pacto de investidura para utilizarlo con intereses partidarios. En eso queda retratado todo el mundo", ha añadido Barreiro, que confía en que el Supremo cerrará la causa contra ella y podrá volver al Grupo Popular.

COMISIÓN DE ENTIDADES LOCALES

Mientras tanto, la senadora será portavoz del Grupo Mixto en la comisión de Entidades Locales. Todos los parlamentarios deben estar adscritos a alguna comisión y Pilar Barreiro se encargará de una materia que conoce puesto que fue alcaldesa de Cartagena de 1991 a 2015.

El actual portavoz de este grupo, Francisco Javier Alegre, de Ciudadanos, ha asegurado tras la reunión que la llegada de Barreiro ha sido cordial y que se incorpora a sus funciones con toda normalidad. La senadora por su parte se ha mostrado "agradecida".

Alegre ha explicado también que la ex parlamentaria del PP no resultará económicamente beneficiada por cambiar de grupo. Barreiro ha dejado la vicepresidencia de la Comisión de Energía que ostentaba con el PP, con mayor retribución que el cargo de portavoz que va a tener ahora con el Grupo Mixto.

Y no tendrá otros ingresos añadidos (al margen del sueldo de senadora). El Senado paga unos fondos a todos los grupos parlamentarios para que sufraguen sus gastos que, en el caso del Mixto, se reparten entre los partidos políticos a los que pertenecen los senadores; la parte de Barreiro se quedará sin embargo en el Grupo Mixto, como parte de fondo para pagar los gastos comunes, ha añadido Alegre.