El PNV ver posible aprobar los PGE, si el Govern vuelve a "manos legítimas"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, cree que todavía es posible que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 salgan adelante porque "hay tiempo", pero ha advertido de que todos tienen que "jugar su papel" y el Govern de Cataluña "tiene que estar en manos legítimas de representantes elegidos por el Parlament". Además, ha afirmado que si se levanta el 155, los jeltzales negociarían las cuentas, pese al tema de "la chapuza monumental" del máster de Cristina Cifuentes.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi recogida por Europa Press, Ortuzar ha afirmado que "siempre están abiertas las puertas" para negociar las cuentas estatales. "Falta mucho tiempo para que los Presupuestos se vean en el Congreso y hay posibilidades de que antes se actúe políticamente", ha apuntado.

En su opinión, debe haber "menos juicios, menos sentencias y menos órdenes de detención, y empezar a actuar desde la política y con la política para ir recomponiendo la situación política en Cataluña". En todo caso, su formación no ha decidido si presentará enmienda a la totalidad, y su postura se adoptará en base a "los acontecimientos y los pasos políticos que se vayan dando".

El líder jeltzale ha señalado que "hay tiempo y hay que ver cuáles son las actitudes políticas de los diferentes actores". "Son otros los que tienen que actuar y nosotros tomaremos una decisión u otra en base a las actuaciones políticas. No vamos a aceptar que la carga de la prueba venga al PNV", ha apuntado.

Andoni Ortuzar ha asegurado que los votos de los cinco diputados jeltzales son necesarios, pero ha precisado que sobre sus "hombros, no descansa nada". Por ello, ha insistido en que su partido tomará una decisión "con absoluta libertad y mucha responsabilidad".

"En función de cómo veamos que son las circunstancias políticas, haremos lo que creemos que es más coherente con nuestros valores y con los principios en los que fundamentamos nuestra política, y también lo mejor para los intereses de Euskadi, que siempre han sido nuestras dos máximas", ha indicado.

Tras señalar que el 32% de aumento de inversiones en Euskadi del proyecto de PGE es "lo que toca" en función de los acuerdos de 2017, ha pedido que se haga "menos propaganda" con ello. "No es un regalo, no es ninguna dádiva. No nos han puesto un caramelo para que entremos, eso tenía que estar", ha explicado.

Ortuzar ha señalado que ve al PP vasco "un poco hiperventilando en este momento con este asunto, pero está haciendo un flaco favor". "No son buenos ganando amigos porque si lo que están intentando es incomodarnos o poner a parte de la ciudadanía en contra de nosotros, lo que van a conseguir es que los que nos enfademos seamos nosotros", ha advertido.

Por ello, ha pedido "paciencia" y ha reiterado que "cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno tiene un papel que jugar de aquí" hasta finales de abril y hasta el 22-25 de mayo, "el momento crucial en el que se aprobarían definitivamente los Presupuestos, si no hay una devolución".

"Si cada uno hacemos lo que tenemos que hacer, es posible que éstos salga adelante. Si no lo hacemos, si empezamos a echarle la pelota al otro y dicen 'le voy a echar al PNV el fardo', el PNV no se va quedar con ese fardo", ha asegurado.

GOVERN

El presidente del EBB ha destacado que el Govern "tiene que estar en manos legítimas de representantes elegidos por el Parlament" y cree que "una parte de esa responsabilidad compete a los partidos catalanes y al Parlament", pero "también desde los diferentes poderes del Estado habrá que dejar de poner obstáculos para que el Parlament actúe".

Andoni Ortuzar cree que "es increíble que a estas alturas no hay una interlocución política entre Cataluña y Madrid". "Hasta en los conflictos armados más graves, siempre hay interlocución política. Parece que aquí es imposible. Esto es la antipolítica. Así no puede ser, hay que hacerlo de otra manera. Eso es lo que reclamamos y espero que no sea clamar en el desierto", ha dicho.

MÁSTER DE CIFUENTES

Preguntado por si el PNV negociaría los Presupuestos con el 'partido de Cifuentes' si se levantara el 155, Ortuzar ha respondido: "Si, ¿por qué no? A nosotros lo de Cifuentes nos parece una chapuza monumental que no tiene ni pies ni cabeza, pero nosotros estamos hablando de unos Presupuestos que serían buenos, espero, para Euskadi en la negociación que nosotros haríamos", ha apuntado, para recordar que "a Cifuentes y al PP le tienen que poner en su sitio los votantes".

El líder del PNV ha dicho que "lo que no puede ser es esta política playmobil o mecano. Yo voy poniendo piececitas, te quito, te pongo, pero para esto no juego, ya me voy a otro lado". "Somos los más responsables en el Estado español en estos momentos, pero todo tiene unos límites", ha manifestado, para señalar que la presión "no hará mella" en ellos.

"Nosotros vamos a estar hasta el veintitantos de abril expectantes. Si pasamos ese Rubicón, estaremos expectantes hasta el 22-24 de mayo, que es la aprobación de los Presupuestos. Vamos a estar ahí, pero, mientras, los que tienen que actuar son otros", ha concluido.