PSOE y PP boicotean la reunión de alcaldes del Norte sobre carreteras

PSOE y PP boicotearon ayer la reunión de alcaldes del Norte de Tenerife convocada en Garachico para analizar los problemas de carreteras y movilidad en esta zona de la Isla. Como ya ocurrió con el encuentro planteado sobre Sanidad en la comarca, socialistas y populares dejaron solos a los dirigentes de Coalición Canaria, que ayer estuvieron acompañados por el alcalde de Icod, José Ramón León (SI), y el edil de Santa Úrsula José Juan Albelo (AISU).

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, anunció durante el encuentro que "ya están listos los pliegos para el proyecto del carril bus-VAO de la TF-5"

En relación a la autopista del Norte, el consejero regional recalcó que es "una vía esencial en Tenerife"; que entiende "la preocupación de los alcaldes del Norte ante la difícil situación de congestión del tráfico en la comarca", y que aliviar esta situación es uno de los objetivos prioritarios del departamento que dirige.

Rodríguez hizo referencia a las actuaciones destinadas a mejorar la ordenación del tráfico y a conseguir una mayor fluidez en la autopista del Norte, como el carril bus-VAO, que prevé incorporar un Sistema de transporte inteligente (ITS), y que es una infraestructura que "está contemplada en el nuevo convenio de carreteras, para la que Obras Públicas ya dispone de los pliegos para la contratación del proyecto de trazado y el proyecto constructivo, de manera conjunta. El carril bus-VAO entre Santa Cruz y Los Realejos, junto al cierre del anillo insular, nos va a permitir dar una solución definitiva al problema de movilidad que tenemos en la autopista del Norte".

En referencia a la nueva carretera entre El Tanque y Santiago del Teide, Rodríguez anunció que está previsto que Obras Públicas tenga el proyecto actualizado "a mediados de este año".

"La obra del tramo El Tanque-Santiago del Teide permitirá seguir avanzando en el cierre del anillo insular, lo que supondrá un desahogo para el tráfico de largo recorrido de la Isla por el oeste y, a la vez, una mejora en la movilidad global del territorio insular".

El presidente insular, Carlos Alonso, subrayó que "hay que hacer actuaciones que hemos planteado y estamos articulando como es el carril bus-VAO del que todo el mundo habla ahora, pero que nosotros pusimos como prioridad desde 2015 a pesar de las críticas de muchas voces que ahora lo apoyan".

"Desde el Cabildo, aparte de abanderar el problema, aportamos soluciones aunque las competencias no sean estrictamente nuestras", concluyó Alonso.

En la reunión también estuvieron la directora insular de Carreteras, Ofelia Manjón; el director insular de Movilidad, Miguel Becerra; el alcalde de Garachico, José H. González; el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez; el alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila; el alcalde de La Victoria, Haroldo Martín; el edil de La Orotava Juan Dóniz, y el edil de Hacienda de Santa Cruz.

Carlos Alonso: "Anteponen el interés partidista"

El presidente insular, Carlos Alonso (CC), expresó ayer su malestar por la ausencia de los alcaldes norteños del PSOE y del PP, que no acudieron a la reunión monográfica sobre carreteras que se celebró ayer en Garachico: "Lamento que los alcaldes de PSOE y del PP antepongan el interés partidista al interés de la ciudadanía. Esta reunión fue convocada por el Consejo Insular de Administración Territorial (CIAT). Y ahora me pregunto si el CIAT, donde participan todos los alcaldes, es realmente útil o no".