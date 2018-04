La TLP Weekend Santiago del Teide se celebra en el Complejo Pancracio Socas

El área Tenerife 2030 del Cabildo y la Asociación Innova 7, en colaboración con el Ayuntamiento de Santiago del Teide, desarrollarán la TLP Weekend del viernes al domingo, en el Complejo Deportivo Pancracio Socas García. Tiene carácter gratuito y durante el acto se desarrollarán talleres tecnológicos, competiciones de e-Sports, K-Pop, realidad virtual y exhibiciones de youtubers, entre otras actividades.

La organización pondrá transporte público gratuito desde los municipios de La Laguna y Santa Cruz a disposición de quienes quieran asistir al evento, aunque las plazas son limitadas. Toda la información se encuentra disponible en la web mi.tlp.world/santiagodelteide.

En las competiciones de videojuegos de la TLP Weekend Santiago del Teide se repartirán más de 1.500 euros en premios en juegos como "League of Legends", "FIFA 18" y "Clash Royale". Aunque podrán participar en torneos for fun, como "Just Dance 2018" y "Dragon Ball FighterZ", entre otros. Los más pequeños tendrán su zona de eSports con los minijuegos de "Minecraft" y "Fortnite".

Además, se podrán realizar manualidades de hama o goma eva, y como novedad, se ha preparado un nuevo taller de alambre, con el que se podrán diseñar todo tipo de accesorios.