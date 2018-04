CC buscará la vía del decreto para evitar perjuicios si no hay cuentas

En línea con anuncios previos desde el Gobierno canario, el presidente regional, Fernando Clavijo, confirmó y detalló en el pleno de ayer que, en caso de que no haya presupuestos estatales para 2018, su Ejecutivo articulará todas las medidas y negociaciones necesarias para intentar garantizar que, mediante decretos ley, las mejoras que las cuentas incluían para Canarias no se pierdan.

El líder de CC reiteró esta estrategia en varias ocasiones ante las distintas preguntas de la oposición sobre las previsiones del presupuesto, que el PP considera el mejores de la historia para Canarias y que Clavijo admite como muy positivo. No obstante, y ante la convicción de Román Rodríguez (NC) y Casimiro Curbelo (ASG) de que, finalmente, no habrá presupuesto, el jefe del Ejecutivo, en línea con Asier Antona y Australia Navarro (PP), instó a los 6 diputados canarios en las Cortes de Podemos, PSOE y NC a que las respalden, ya que sería incomprensible perder la potenciación de los siete convenios y otras mejoras.

Asimismo, y en caso de que decaiga el proyecto económico por falta de apoyos, invitó a los grupos a remar en pro de no perjudicar a las Islas mediante la figura del decreto ley. Eso sí, y dándole la razón a NC, negó que el gasto en Canarias crezca en mil millones y lo rebajó a 415, en gran parte por la desvinculación del REF de la financiación.

Además, y ante las dudas respecto a 2018, acusó al PSOE y a Antona de confundir capacidad de ejecución presupuestaria ("del 97% en 2017") con la regla de gasto impuesta al albur del artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda y la estabilidad contable. Por el contrario, el PP, y sobre todo la portavoz socialista, Loly Corujo, le recriminaron los 296 millones de superávit durante 2017 en una región con "una de cada dos personas en situación de pobreza". Corujo le reprochó que no apueste por la educación de 0 a 3, le aterra lo que pueda pasar con el superávit en 2018 y le afeó lo ocurrido con el cierre presupuestario y Sanidad en 2016, cuando hubo un superávit de 77,4 millones.

Clavijo le recordó que, en ese 2016, se añadieron 200 millones para Sanidad y que, a diferencia del aumento de las listas de espera, el año pasado sí se han rebajado y se cuadraron las cuentas mucho mejor que entonces.

Por la tarde, el consejero de Sanidad rechazó la propuesta del PSOE de rescatar el servicio de transporte sanitario e ironizó diciendo que seguirá con el proyecto del socialista Jesús Morera.

Aparte de la alusión de Corujo (PSOE) a la educación de 0 a 3 años, Clavijo tuvo que reiterar la postura de su Gobierno sobre esta cuestión en una pregunta específica de Noemí Santana (Podemos). Eso sí, y en línea con lo que ha hecho respecto al gas en Aragón o Baleares, aportó una novedad no argumentada hasta ahora: que Podemos en Asturias, donde gobierna el PSOE con apoyo de IU, esgrime la misma tesis que CC para rechazar propuestas encaminadas a financiar la enseñanza en esa franja de edad, al considerar que ha de ser asumida por el Estado.

Santana intentó replicarle por "inexactitudes", pero lo hizo con demasiada tardanza (muchos puntos después) y la presidenta de la Cámara se lo impidió. Sin embargo, en su primera intervención recalcó que son muchas las personas que exigen la gratuidad de esa educación en las Islas, "que también está a la cola en esto". De hecho, remarcó que solo el 25% de las familias canarias que solicitan ayuda para que sus hijos accedan a esta enseñanza de 0 a 3 logran el respaldo público, mientras que muchos de los del 75% restante tienen que renunciar por no poder costearse lo 300 euros de media que cuesta una plaza en la oferta privada. Además, le reprochó que, por cada niño en esta educación, el País Vasco presenta diez y Castilla León, 6. También le recordó las escuelas públicas cerradas, "como la de Tegueste", le recriminó que solo se den ayudas fiscales y subrayó que, apostando por esto, no solo se facilita la reconciliación familiar, sino las reivindicaciones feministas.

Clavijo le instó a hablar con sus compañeros asturianos, recordó que ni el PSOE ni el PP, en sus últimas leyes educativas, contemplaron esta oferta como obligatoria y universal, y recalcó que el dinero público ha de ir a los que menos tienen, "que es como entendemos la justicia social y no el café para todos".

Duro intercambio entre Matos y Ortega

En una de las intervenciones más duras en lo que va de mandato, el diputado socialista Gustavo Matos fue implacable ayer con el responsable de Economía e Industria, Pedro Ortega, al que calificó de "mal consejero" por no haber publicado aún, "ni siquiera", el borrador de la Estrategia Energética 2015-25. Pese al anuncio de Ortega de que irá, seguramente, a consejo de Gobierno en mayo, Matos afirmó que, "de fichaje estrella", el consejero "va camino de ser un fichaje estrellado". Según le reprochó, en 2015 se encontró con gran parte de este trabajo hecho y, sin embargo, tres años después no ha aportado nada nuevo "con su firma. El borrador se quedará obsoleto; solo improvisa, no tiene estrategia energética ni recetas; no se lo toma en serio nadie, ni su gobierno ni el de España: es usted un fracaso", le espetó antes de afirmar que ha dejado las renovables en manos de las multinacionales por no saber negociar con Madrid. Además, le reprochó que solo se haya preparado una buena salida al dejar el Gobierno. Ortega no pudo disimular su sorpresa por la dureza del ataque y por "cuestionar cosas que no vienen al caso". Subrayó que una estrategia energética necesita dos años de trámites y contraatacó recordando que, en los 4 años de Matos en el Gobierno de 2011 a 2015 (como director de Comercio), no se cambiaron las directrices energéticas, "y se lo digo sin acritud". Además, reivindicó su derecho a que, una vez deje el cargo público, pueda ser un ciudadano normal y no uno "de segunda".

Rebaja fiscal para los vehículos sin gasóleo

Antes del, sin duda, mayor encontronazo de ayer, el vicepresidente, Pablo Rodríguez, anunció, con motivo de una pregunta de Gabriel Corujo (PSOE), que habrá rebajas fiscales en una próxima normativa para que las ayudas que existen y reducen el coste del gasóleo se apliquen también a vehículos que usan otros carburantes. Además, recalcó la apuesta de CC por la movilidad sostenible y la energía limpia, con medidas como la exención del IGIC para vehículos híbridos, eléctricos o bicicletas.

Regulación de los puntos de encuentro familiar

Otro de los anuncios de ayer lo dio el consejero de Justicia, José M. Barragán, quien dijo que, de forma inminente, se dispondrá de una regulación normativa para los puntos de encuentro familiar, que se extenderán por las siete islas.