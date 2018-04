La desaparición del vídeo de "Despacito" de Youtube, algo "surreal y loco"

La desaparición temporal del vídeo musical de "Despacito" de la plataforma Vevo en Youtube, que habría sido obra de piratas informáticos, ha sido calificada de "surreal" por su director, Carlos Pérez.

El vídeo de "Despacito", el más visto en la historia y protagonizado por los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, así como los de otros artistas como Shakira, Taylor Swift y Drake, fueron retirados de la plataforma digital de Vevo el lunes por la noche.

"Vevo puede confirmar que una serie de vídeos de su catálogo estuvieron sujetos a una violación de seguridad hoy, que ahora ha sido contenida. Estamos trabajando para restablecer todos los vídeos afectados y nuestro catálogo se restaurará para funcionar en su totalidad. Seguimos investigando la fuente de la brecha", señaló la empresa en un comunicado.

A pesar de la incertidumbre creada tras el ataque informático, el vídeo de "Despacito" volvió a estar visible horas después y su contador de visitas se mantuvo intacto, al igual que las otras piezas afectadas.

"Cuando 'hackeas' el vídeo más visto en la historia te da seria notoriedad. Es interesante todo eso, surreal y loco", sostuvo Pérez en entrevista telefónica desde la ciudad estadounidense de Las Vegas (EE.UU.), donde asiste a la feria de distribución de contenidos audiovisuales NAB Show 2018.

"Lo más interesante de esto es que ayer hicimos una presentación del concepto creativo del vídeo", resaltó Pérez sobre su participación en el NAB, donde fue invitado por Apple para que contara su trabajo creativo en "Despacito", un vídeo que ha superado los 5.000 millones de visionados en Youtube.

El vídeo de "Despacito" dejó de verse en Vevo y en su lugar aparecía un fotograma de la serie española de televisión "La casa de papel", en la que sus protagonistas, ataviados con monos naranjas y máscaras que recuerdan a Salvador Dalí apuntan con armas a la cámara.

Junto a esa imagen aparece una lista de los presuntos hackeadores del vídeo, entre los que figura los nombres Prosox y Kuroi'S.H, entre otros. En su cuenta de Twitter el usuario @ProxosW3b señala: "fue solo por diversión (...) no me juzguéis, me encanta youtube".

Youtube, que alberga vídeos de Vevo, aseguró que trabajó de manera conjunta con su socio para solucionar el problema con la mayor brevedad posible.

"Después de ver una actividad de carga inusual en un puñado de canales de Vevo, trabajamos rápidamente con nuestro socio para desactivar el acceso mientras investigan el problema", apuntó un portavoz de Youtube a Efe.

El director del vídeo de Luis Fonsi y administrador de la empresa Elastic People, participará en otra presentación de la NAB mañana, donde nuevamente destacará su trabajo en "Despacito" y dirigirá una ronda de preguntas, donde aseguró que le cuestionarán sobre el acto de piratería del vídeo.

El vídeo de "Despacito" se ha convertido en el primero en alcanzar las 5.000 millones de reproducciones en YouTube y es actualmente el mas visto en 45 países, entre ellos, España, México, Alemania, Grecia, Portugal y Argentina.

El vídeo fue rodado en el colorido paisaje del barrio sanjuanero de La Perla y en "La Factoría", icónico bar en la Calle San Sebastián del Viejo San Juan.

"Despacito", escrito por Fonsi y la panameña Erika Ender, se mantuvo en lo más alto de la lista Hot 100 de Billboard por 49 semanas consecutivas, además de que la canción se ha situado en primer lugar en al menos 89 países.