"Delteco GBC no tiene nada que perder; nosotros jugamos finales"

Fotis Katsikaris sabe lo que se juega su equipo hoy. No es un ser o no ser, pero casi. El Iberostar Tenerife no puede fallar frente a un Delteco Gipuzkoa que "no tiene nada que perder", comenta el heleno. Con la baja confirmada de Mateusz Ponitka, sabe que sus jugadores deben "dar un paso adelante. Es el momento de que tengan más fe en ellos mismos".

¿Cómo está Ponitka? ¿Llega?

No. Estamos intentando que esté el domingo contra el Baskonia.

¿Es un contratiempo grande?

Sabemos la importancia que tiene para nuestro juego. Seguro que es un problema a estas alturas de la temporada. Vamos a suplir su ausencia con juego colectivo.

¿Si no hubiera habido partido el domingo, se habría podido arriesgar un poquito con él?

No es un tema de riesgo. No puede. Tiene el tobillo inflamado y todavía tiene dolor.

¿Puede pesar más la baja de Ponitka o la de Norel?

Yo creo que más la nuestra, en el sentido de que Delteco no tiene nada que perder. Nosotros jugamos finales por un objetivo muy grande, entrar en los "playoffs". Norel es un jugador fundamental. Son un equipo que juegan igual en casa que fuera, con un entrenador muy inteligente. Tengo mucho respeto por Porfi -Fisac-. El factor psicológico está a su favor. Con la ausencia de Norel, más. Para nosotros Ponitka es importantísimo. Es el primer anotador y reboteador del equipo, el jugador que nos conecta entre la línea exterior y la interior. No tenemos otro con el mismo perfil. Lo vamos a echar mucho de menos, pero no nos vamos a sentar a llorar. Ha pasado otras veces en la temporada. Todos tienen que dar un paso adelante.

¿Entrará Davin White en la convocatoria?

Sí, va a entrar.

En el partido de la primera vuelta Clark hizo mucho daño con los triples de entrada.

Fue su mejor partido en ese aspecto y uno de los peores nuestros. La dinámica puede cambiar por los porcentajes y acierto que tengas. Lo vivimos el domingo pasado. Estuvimos muy bien en defensa, pero con tantos triples abiertos, bien equilibrados y fallados las opciones menguan mucho.

Josh Akognon tuvo un día negro desde el triple.

Estaba muy dolido tras el partido. La gente que lo conoce sabe que es una metralleta. Es nuestro único jugador que puede crearse su propio tiro. Falló solo cinco de los seis triples. Tuvimos la mala suerte de que tuviera uno de los peores días de su carrera.

Dijo el presidente Félix Hernández que se sentía optimista de cara a llegar a un acuerdo para su renovación. ¿Usted también se siente así?

En lo que pienso es en ganar hoy. Es lo único que me importa.

¿Al equipo le falta dar un plus fuera de casa?

No solo fuera de casa, sino en todos los partidos. Creo que es el momento de que los jugadores den un paso adelante y tengan más fe. Parece que nuestra defensa está en el nivel que queremos. Lo que nos falta es acierto. Este viene con la fe, con la buena circulación de balón, con una buena toma de decisiones? Somos un equipo con una media de asistencias de 18. Tiene muchísimo mérito, porque no tenemos un jugador de seis o siete por partido. Eso demuestra que el balón pasa por las manos de todos. Es bueno por una parte. Pero llegan momentos en los que tiene que haber jugadores que decidan. Solo tenemos a Josh de ese perfil. Debemos evitar errores como las pérdidas.

¿Está preocupado por los lanzamientos desde el tiro libre?

Sí. Somos el equipo que menos faltas recibe y el que menos va a la línea del 4,60. Esto sucede por el perfil de los jugadores que tenemos. Sería bueno que las veces que vamos a esa línea tuviéramos un mejor acierto. No me gusta jugar con los números, pero en el partido frente al Unicaja fallamos cuatro mates, seis tiros libres -de 11- y tantos triples abiertos? Tenía la sensación de que podíamos ganar el partido, lo mismo que contra el Valencia.