Cámara: "Tenerife me ha marcado"

Dos días después de que se ganara la renovación de su contrato con el Tenerife por partidos jugados en la temporada 2017/2018, Raúl Cámara afirmó que añadir una sexta campaña a su trayectoria como futbolista blanquiazul, iniciada en el verano de 2013, es una muy buena noticia tanto para él como para su familia.

"Dependía de mí, de mi rendimiento, y estoy muy contento de que hayamos conseguido ese objetivo", dijo aclarando que hablaba en plural por la implicación de su familia. "Cada día estamos mejor y más a gusto en la Isla", añadió el lateral derecho madrileño. "Me he sentido muy realizado y muy querido aquí, y, además, he tenido la suerte de participar bastante con el equipo. En el aspecto personal, Tenerife me ha marcado muchísimo porque mi mujer y yo hemos creado una familia. Si lo sumas todo, podría decir que han sido los mejores años de mi vida".

Haciendo un balance del camino que ha recorrido como jugador del Tenerife, reveló que todavía no ha podido superar la decepción de la derrota en Getafe en el partido definitivo por el ascenso a Primera de la Liga pasada. "Fue el día más duro de mi carrera, y eso que sé lo que es sufrir un descenso. No tengo la herida cerrada y me duele. Parece una pesadilla", contó Cámara. "Soy de Madrid y cuando salgo de la casa de mis padres, casi siempre veo el campo del Getafe , y me pongo de mala leche. No puedo ver ese estadio ni por la tele. Pienso que ahí deberíamos estar nosotros".