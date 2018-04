Domínguez (PP): "Ya está bien de shows mediáticos"

El alcalde de Los Realejos, consejero insular y presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, aseguró ayer que los alcaldes del PP en el Norte de Tenerife no acudieron a la reunión sobre carreteras, convocada este lunes por el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias en Garachico, "porque entendemos que ya está bien de shows mediáticos".

"El PP no va a estar en ninguna foto para generar falsas expectativas en la población", advirtió Domínguez.

Para el dirigente popular, "ni la reunión de Garachico, ni la de La Orotava, ni la de El Sauzal, ni el paseo en guagua han solucionado nada. Y nosotros no vamos a seguir en esa línea".

El alcalde de La Matanza, Ignacio Rodríguez (PSOE), también aseguró ayer en Radio El Día que no acudió al encuentro porque tenía otras reuniones programadas y "no vamos a estar siempre a disposición de las ocurrencias de algunos responsables políticos".

"Era una reunión que se han sacado de la chistera para tratar de seguir creando nuevas cortinas de humo para tratar de ocultar la realidad", aseguró Rodríguez.

A juicio del alcalde de La Matanza, "intentan corresponsabilizar a todo el mundo (...), pero llevamos más de 20 años esperando una solución al problema del tráfico en la TF-5".

Rodríguez opina que en esa reunión "no se iba a dar respuesta a las dudas importantes, como por qué el carril Bus Vao, planteado desde 2000, todavía no tiene proyecto. Ya se lo hemos preguntado, pero no responden y solo quieren montar numeritos y escaparates para intentar tapar su incapacidad para resolver los problemas. Y tratan de implicar en esto a los alcaldes. Los que quieran prestarse a eso, que se presten, pero nosotros pedimos una solución desde hace mucho tiempo".

"Ya está bien de que se tome el pelo a la gente y no se den soluciones a los problemas de movilidad en la TF-5", sentenció Rodríguez, quien afirmó que la reunión "solo pretendía tapar vergüenzas".

El alcalde de Garachico, José Heriberto González (CC), también intervino ayer en Radio El Día, donde apostó por sacar este asunto de las carreteras y la movilidad "del debate partidista". González mostró su respeto por la decisión de los alcaldes del Norte de PSOE y PP de no acudir, pero recalcó que él sí es "partidario de asistir a cualquier convocatoria de interés para los ciudadanos, convoque quien convoque".