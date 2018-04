El fiscal Anticorrupción José Grinda denunció ante el Tribunal que juzga por blanqueo a miembros de la mafia Tambovskaya las amenazas que él y su familia han sufrido de la organización y dejó claro: "Ninguna amenaza nos va a impedir hacer nuestro trabajo".

"Yo no voy a llorar por mí pero tiene que quedar claro que la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía no se van a doblegar nunca ante este tipo de amenazas, como no se doblegó ante otras muchísimo más graves", resaltó.