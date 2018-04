El PP solicita al gobierno local que no engañe más con la RPT

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera, pide al Grupo de Gobierno (PSOE-CC), "mayor seriedad" y que deje de "engañar" a los trabajadores municipales con la relación de puestos de trabajo (RPT), con promesas "incumplidas de forma reiterada" y disculpas "que ya rozan el ridículo".

Cabrera expone que el responsable de Recursos Humanos y de sacar adelante el documento para reordenar los diferentes departamentos "es el mismo desde hace siete años", el socialista Julio Felipe, "que en lugar de avanzar en una RPT beneficiosa no solo para el personal, sino sobre todo para los ciudadanos a la hora de recibir servicios, lo que ha hecho es provocar la discordia y el desconcierto generalizado, con plazos incumplidos, reuniones que nunca se celebran y promesas que se pierden en el tiempo".

Juanjo Cabrera habla de "promesas incumplidas" y disculpas "ridículas" para no elaborarla

El ex alcalde no sale de su asombro al comprobar que en los presupuestos de 2018 "tampoco se contempla partida alguna para desarrollar la RPT", lo que impide reconocer a trabajadores "la categoría que les corresponde" y a los que Julio Felipe, con el beneplácito de todo el grupo de gobierno, "los está traicionando". Se pregunta "cómo se puede plasmar una RPT sin presupuestarla".

Cabrera advierte al gobierno municipal de que "no dirá ahora que no hayamos propuesto una solución al desbarajuste que se vive" en la elaboración de la RPT, recordando que "pedimos en febrero la ordenación de los diferentes departamentos sin esperar a que esté finalizada la RPT, con el único objetivo de avanzar, pero lo rechazaron. Lo rechazaron sin poner sobre la mesa otra alternativa, lo rechazaron por ser una iniciativa nuestra y no una idea suya".