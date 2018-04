"No es un corto desagradable de ver, es para sentir e interiorizar"

Una desagradable historia real sucedida hace diez años a un amigo de la infancia con el que estudió es la base argumental en la que se sustenta el primer cortometraje de la realizadora tinerfeña Paola García-Sanjuán Machado (Santa Cruz de Tenerife, 1981), "El perdón", que se estrena hoy, a las 20:00 horas, en el TEA Tenerife Espacio de las Artes de la capital, con entrada libre tras la retirada de la invitación en la taquilla del centro.

El suceso que ha derivado en este cortometraje, producido por García-Sanjuán y Jorge Ramos Carballo, protagonista de la historia en la vida real, ocurrió el 4 de julio de 2008 en Inglaterra.

Ese día cambió drásticamente la vida de Jorge y de su novia entonces, Magda, porque el exnovio de esta joven irrumpió en la casa de Jorge y le asestó a él veintiuna puñaladas por todo el cuerpo y una en el cuello a su novia. Ambos sobrevivieron, pero Jorge sufrió un ictus y tuvo que volver a aprender a hablar y a caminar.

Tras un calvario de sufrimiento de nueve años, de resentimiento y frustración por la desagradable experiencia, que se recrea en el corto sin profundizar con algunos "flashbacks", Jorge decide que solo hay una forma de recuperar la paz y la ilusión de vivir en armonía consigo mismo: perdonar. De ahí el título de la película.

Este filme, que ha sido incluido en el Short Film Corner del Festival de Cannes, tiene una duración de veinte minutos, ha sido rodado en interiores y está protagonizado por los actores Víctor Sevilla, Lola Merceli, Paula García-Sabio y Mario Mayo.

Este drama de superación personal no pretende centrarse en el trágico y violento suceso en sí, sino que intenta recrear las diferentes fases emocionales que tuvo que superar la víctima, con la ayuda de una psicóloga, para poder ver la luz al final del túnel, la esperanza.

"No es una historia de horror. Los momentos de violencia los he pasado de forma superficial. No quería enfocar eso. Hay muchos diálogos apoyados con algunos "flashbacks" para entender las cosas que ocurren cuando él habla. No es un corto desagradable de ver, sino que es de sentir e interiorizar. La clave es tener el corazón abierto. Es un corto de sensibilidad, de sentimientos y de conocer el interior de una persona".

García-Sanjuán está muy vinculada profesionalmente al mundo de la televisión, con diversos programas de entretenimiento, como los que realizó para Antena 3 Canarias y para la Televisión Canaria, además de para otras cadenas en Madrid. También ha trabajado en la producción de algunas películas, aunque "El perdón" es la primera que ha escrito y dirigido, además de ser la directora de producción y expansión del Festival Starlite de Marbella.

"He trabajado mucho en el mundo de la televisión y del cine. Me chifla el cine, contar historias (...). Me gusta mucho el cine de comedia, pero también me gusta que lleve sentimiento, aunque en ese caso no lleve mucho de comedia. Me gusta trasmitir siempre algo de optimismo, que sea de superación personal, que te deje pensando, que te trasmita sentimientos. Los dramas que acaban mal no me gustan. Soy más de optimismo", matizó.