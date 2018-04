Katsikaris: "El responsable soy yo"

El técnico del Canarias mostró su pesadumbre y perplejidad con el encuentro que hizo su equipo en la segunda mitad. Diametralmente opuesta a una primera en la que los laguneros avasallaron a su rival y lo pusieron contra las cuerdas -21 puntos de diferencia-.

"Hemos salido al partido con energía, con anotación, más de la habitual. Necesitábamos salir bien en ataque -28 puntos-, pero los 21 puntos en el primer cuarto eran muy preocupantes. Debíamos no olvidar lo que teníamos que hacer. Mejoramos en el segundo cuarto, repitiendo la anotación en ataque, con un Akognon muy enchufado", comentó el heleno.

El técnico puso el dedo en la llaga de una dificultad que se repite. "Tenemos un problema: el tema de las faltas. Hemos comentado que ellos son muy buenos en transición, más que en el juego de cinco para cinco. Hay dos maneras para pararlos: con un buen balance defensivo usando las faltas cuando hay que usarlas. Hubo muchas situaciones que podíamos evitar. El primer cuarto ha acabado con un triple de Dani Pérez, cuando teníamos tres faltas y lo hablamos en el tiempo muerto".

Respecto a la segunda mitad, comentó que el Gipuzkoa aprovechó las "carencias" canaristas. "No hemos estado bien atrás. No hemos estado fuertes. Nos han cogido 14 rebotes en ataque. Estuvimos muy mal en los bloqueos directos, las ayudas, anticipar el tiro. Dani Pérez es un jugador zurdo y ha metido 14 puntos de la misma manera, por la izquierda. Han metido 57 puntos a la supuesta mejor defensa de la Liga en su cancha", explicó.

"El responsable soy yo. Lo asumo. Nos quedan siete partidos en los que tenemos que dar todo lo que podemos. Espero que podamos mejorar en aspectos tácticos que condicionan los partidos", explicó Katsikaris.

Fotis no entiende los cortocircuitos de los suyos. "No sé por qué pasa. Mi trabajo es motivar al equipo en defender. No somos un equipo anotador. Algo ha pasado. Quizás no estábamos exigentes con nosotros mismos. Sus pequeños se han aprovechado de una muy blanda defensa en la segunda parte. Es un paso atrás. ¿Cómo puedes dejar escapar el partido cuando lo tienes controlado? No nos podemos permitir perder un partido así".

Acerca de la lesión de Rosco Allen en la muñeca de su mano derecha, el preparador no pudo dar detalles, porque aun no sabía que tenía una doble fractura.

Fisac: "No nos hemos preocupado de cómo iba el marcador"

"Me sale hablar de mis jugadores porque hemos demostrado dos cosas muy importantes: permitiendo que el rival juegue cómodo no es competitivo absolutamente nadie; y luego, en la segunda parte, hemos demostrado por qué llevamos 11 victorias. Hemos visto un equipo como me gusta, con las ideas claras, con un trabajo defensivo importante y preocupado por lo que pasa en la siguiente acción. Ese fue el detonante, que no nos preocupamos de cómo estaba el marcador y sí de que el siguiente tramo del partido fuera positivo. Hemos sido hormiguitas que hemos ido sembrando. Al final, un cara o cruz que te lleva a una recompensa que podía haber caído de cualquiera de los dos lados", valoró el técnico del Delteco GBC, Porfi Fisac.

Se mantiene la distancia con los "playoffs" por el título

Las derrotas del Herbalife Gran Canaria y del Andorra, en las canchas del RETAbet Bilbao Basket y del San Pablo Burgos, respectivamente, propician que el Iberostar Tenerife se mantenga a un triunfo de los "playoffs".

Rosco Allen: fractura de cúbito y radio del brazo derecho

Rosco Allen sufre una fractura de cúbito y radio en la muñeca derecha según publicó ayer la página web del club canarista. El jugador fue sometido a pruebas ayer mismo en la Clínica Quirón, después de la mala caída sufrida durante el encuentro; amén de haber sido valorado por Conrado Rodríguez Jaubert, jefe de los servicios médicos del club canarista; y por el doctor Antonio Galván, de Quirón. Allen estará fuera varios meses.