"Si el Tenerife me quiere, sería bonito volver"

Álex Mula (Premiá de Mar, 23/7/96) se ha convertido en una de las sensaciones del Tenerife, y también de la Segunda División, en el corto tramo que ha recorrido en el club tinerfeño. El extremo cedido por el Málaga, el pasado enero, se ha ganado el reconocimiento de la afición en solo nueve partidos.

Ya suma cuatro goles. ¿Esperaba alcanzar ese registro?

La verdad es que no pensé que mi inicio en el Tenerife iba a ser tan bueno. Arrancar con cuatro goles... Los números son muy positivos y espero continuar así.

Cuento el que le marcó al Lugo.

Sí. Está claro. El árbitro me lo puso a mí. Fui el último jugador en golpear el balón. Es mío.

Su último gol desatascó el partido con el Sevilla Atlético. ¿Temió que no llegara el triunfo?

Es verdad que nos estaba costando, porque el Sevilla es un equipo muy complicado. No estábamos a gusto. Pero ese gol nos dio el paso necesario para ganar.

Pasó algo parecido ante el Lorca y ahora toca otro equipo situado en los puestos de descenso. ¿Qué espera en la visita a León?

Ahora prefiero jugar contra los equipos de arriba, porque los de abajo se están jugando la permanencia y son muy complicados. No tienen nada que perder. En León no vería tan mal un empate, siempre que luego hagamos bueno ese resultado ganando en casa. Puntuar fuera no es malo, y eso no quiere decir que no vayamos a por el triunfo desde el minuto uno.

Con el estado de confianza que han adquirido, ¿se sienten capaces de derrotar a cualquiera?

Sí. Tenemos la sensación de poder ganar cualquier partido si hacemos las cosas como pide el entrenador y como nosotros sabemos. Desde la llegada del míster, cada jugador ha subido el nivel. Estamos trabajando muy bien.

¿Qué teclas tocó Etxeberria para conseguir ese rendimiento?

Por lo que vi al llegar (coincidió unos días con Martí), creo que faltaba intensidad a la hora de presionar y mejorar en defensa. Ahora estamos muy bien en ese aspecto. Presionamos todos juntos. Además, arriba estamos aprovechando las ocasiones. Somos un equipo compacto y peleón, y en ataque nos salen las cosas.

¿El potencial ofensivo es lo mejor que tiene el Tenerife?

Es nuestro fuerte. Arriba somos muy eficaces. Metemos las ocasiones que creamos y eso es muy importante para ganar partidos.

¿Qué le dicen del Tenerife sus colegas de profesión?

Que nos ven muy bien y, en mi caso, que parece que llevo jugando mucho tiempo en este equipo.

¿Qué pensaría del Tenerife si estuviera en un equipo rival?

No me gustaría venir a jugar al Heliodoro, porque la afición empuja muchísimo y el equipo siempre saca los partidos adelante.

¿Se conformaría con acabar la Liga en la sexta posición?

Queda mucho. Tenemos que seguir partido a partido y pensar en el más cercano. Hemos llegado a esta situación sin mirar más allá.

Llegó con el Tenerife a once puntos del sexto. Ahora está a solo dos. ¿Le ha sorprendido la reacción?

Llegué y pregunté por el "playoff". Sabía que estábamos bastante lejos y noté a la gente un poco desanimada, pero está claro que en esta categoría te vuelves a enganchar si ganas tres o cuatro partidos seguidos. Teníamos tiempo y, de hecho, ya estamos ahí.

¿Percibió mucho desánimo?

Los compañeros eran conscientes de la situación en la que estaban. En ese momento no se podía pensar en el "playoff", sino en tratar de ganar cada partido. Siendo una situación mala, estaba claro que el objetivo entonces era el de no descender.

Ese no fue un inconveniente para que aceptara su cesión.

Tuve varias opciones en enero, pero el Tenerife fue uno de los clubes que más interés pusieron. Opté por venir y la verdad es que las cosas me están saliendo bien.

¿Fue una negociación larga?

No de mucho tiempo. Fue cuestión de semanas. Estuvimos hablando entre mis agentes, el club (Málaga) y (Alfonso) Serrano. Se hicieron las cosas bien y pude venir.

¿Tenía claro que iba a cambiar de club en el mercado de enero?

No tanto, pero habían llegado fichajes al Málaga para mi puesto y supuse que se me iba a complicar lo de tener minutos. El míster (José González) me dijo que no iba a tener problemas tanto si me quedaba como si prefería salir hasta junio.

¿Es muy diferente competir en un equipo como el Málaga, en una dinámica adversa, y hacerlo ahora en otro como el Tenerife?

Por poner un ejemplo, el gol que le marqué al Sevilla Atlético no habría entrado si hubiera estado en el Málaga. Me habría caído, el balón habría dado en el poste... No habría entrado. Cuando todo va mal, las cosas no te salen, te pones más nervioso... Fue duro jugar en una situación como esa.

Retomo el argumento del gol, ya que lo menciona. ¿Su aportación ofensiva siempre fue alta?

La temporada pasada marqué once goles en el filial del Málaga. Sí he sido de meter goles. De pequeño jugaba de delantero y metía más. Luego, al pasar a ser extremo, las cifras bajaron un poco, pero sigo marcando y, además, he empezado a dar asistencias.

Entonces, primero fue delantero. ¿Cómo fueron sus inicios?

Estuve seis temporadas en el Espanyol, fichado por Manel Casanova. A continuación, se fue a Málaga y al año siguiente me llevó al Málaga. Fue una buena decisión.

¿Se considera malaguista?

Es un club me lo ha dado todo. Lo que soy a día de hoy se lo debo a ellos. Soy malaguista al máximo.

¿Ya ha asumido que el Málaga descenderá a Segunda División?

Todavía no es matemático, pero la cosa se ha complicado muchísimo. Habrá que luchar hasta el final y ya se verá.

¿Cómo lo explica?

Cuando no salen las cosas, te parece que todo va mal, el viento viene en contra... Al Málaga le pasó en cada partido. No se hicieron bien las cosas y el descenso ya es casi seguro, por no decir otra cosa.

Pudo jugar once partidos en Primera. ¿Qué tal la experiencia?

Cuando debuté en Montilivi, jamás pensé que el Málaga iba a descender. Me quedo con toda esa experiencia y con el deseo volver a estar pronto en Primera.

De momento, le toca volver al Málaga. ¿El Tenerife no se quedó con ninguna opción sobre usted?

Tendré que regresar al Málaga en julio. Estoy cedido en el Tenerife y tengo tres años más de contrato allí. A partir de ahí, en el fútbol puede pasar de todo. Si el Tenerife me quiere y el Málaga no está interesado en mí, podría volver.

¿Cree que dejará una puerta abierta en el Tenerife?

Vine para hacer las cosas lo mejor posible e intentar ayudar al equipo a ganar partidos, y espero que en el club estén contentos conmigo. Si en un futuro el Tenerife me quiere, sería bonito volver.

Antes dijo que le han comentado que parece que lleva más tiempo en el Tenerife. ¿Lo ve igual?

Es que, cuando te dan confianza, todo es más fácil: ganas partidos, das asistencias, marcas goles...

¿Qué más pide en lo individual?

Estoy contento con mi trabajo, pero podría ser todavía mejor.

¿A qué se refiere?

Me exijo mucho y sé cuándo puedo dar más, y en algunos partidos, aunque lo haga bien, querría dar más porque sé que puedo.

¿Puede ser que en los últimos partidos haya participado menos?

Cuando llegas a una nueva categoría, los rivales quizás te conocen, pero no te pillan la matrícula, y después te ponen las marcas más cerca, te defienden con dos jugadores y todo es más complicado. Pero me tengo que exigir más.