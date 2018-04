Cristiano evita el desastre en el 97'

Un tanto de penalti de Cristiano Ronaldo en el tiempo añadido (97') clasificó al Real Madrid para las semifinales ante un épico Juventus, muerto en la orilla del éxito tras firmar un partido épico y a la vez trágico para Gianluigi Buffon. Un día después de la estrepitosa y humillante caída del Barcelona en Roma, el Real Madrid no podía permitirse el lujo de repetir la historia. Estaba avisado. El Madrid dejó agujeros, y sin la jerarquía de Sergio Ramos, en el segundo minuto, llegó el primer gol del croata Mario Mandzukic, que remató un centro desde la banda derecha de Sami Khedira. Se avecinaba un buen lío. El problema llegó más tarde, pero pudo aparecer mucho antes si Gonzalo Higuaín no llega a fallar otra ocasión casi después del gol tras errar delante de Keylor Navas. Buffon resolvió un mano a mano ante Isco, otro disparo del malagueño y un remate de Bale, otra vez casi desaparecido en combate. Y apareció de nuevo Mandzukic con su cabeza de lujo para batir a Keylor en una jugada parecida a la primera. El croata se fajó de un timorato Casemiro e hizo su segundo tanto. Del lío, de repente se pasó al terror. Miedo, era la palabra que mejor definía el ambiente que se respiró en el Bernabéu al descanso, al que se llegó con un cabezazo de Varane al larguero. Zidane metió a Lucas Vázquez y Marco Asensio. Se fueron Casemiro y Bale. Con esas novedades consiguió controlar un poco más la pelota y el ímpetu turinés se frenó. Pero a falta de media hora, ocurrió lo que le destino tenía preparado cuando a Keylor Navas se le escapó un centro que rebañó Matuidi para poner el 0-3. La peor pesadilla posible se instaló en el Bernabéu. Por lo menos, en los últimos diez minutos, el Real Madrid tiró de casta. Sin ideas, no había otra opción. Pero el fútbol es caprichoso y cruel. Cruel para el Juventus. Benatia cometió una pena máxima sobre Lucas Vázquez, Buffon desesperado fue expulsado Cristiano no falló, salvó la temporada del Real Madrid y el equipo de Zidane seguirá con vida.

1-3

real madrid-juventus

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Kroos, Casemiro (Asensio, 46'), Modric (Kovacic, 75'), Isco; Bale (Lucas Vaázquez, 46') y Ronaldo. Juventus: Buffon; De Sciglio (Lichtsteiner, 17'), Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Costa, Higuaín (Szcesny, 96') y Mandzukic. Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Mostró amarilla a Pjanic, Mandzukic, Lichtsteiner, Álex Sandro, Matuidi, Benatia, Carvajal, Marcelo y Vallejo. Expulsó con roja directa a Buffon (93') Goles: 0-1, m. 2: Mandzukic; 0-2, m. 37: Mandzukic; 0-3, m. 61: Matuidi; 1-3, m. 97: Cristiano, de penalti. Incidencias: Santiago Bernabéu ante cerca de 60.000 espectadores.

"Si pita eso, es un animal"

Gianluigi Buffon, portero del Juventus, declaró que si un árbitro "tiene el cinismo de pitar un décimo de penalti en el minuto 93 no es un hombre, sino un animal", por su falta de sensibilidad. Estaba muy cerca, como lo estaban el árbitro y el juez de línea. Si tienes el cinismo de pitar un décimo de penalti en el minuto 93 no eres un hombre; eres un animal por falta de sensibilidad ante los sucedido antes y el sacrificio de todos. No puede pasar esto después de lo que había sucedido antes. El árbitro estaba fuera del partido", agregó.

"No fue nada claro"

Allegri, entrenador del Juventus, aseguró que el penalti "no fue claro. Hablé con Sergio Ramos en el túnel y le dije que en mi opinión no era un penalti claro. Era algo gris. En la ida, en el minuto 92 con 50 segundos, el de Cuadrado era penalti. Fue un momento de confusión cuando lo pitó, había enfado en ese momento y llegó la tarjeta roja para Buffon", comentó.

Lucas sí vio penalti

Lucas Vázquez, protagonista de la acción del penalti señalado por el árbitro, el inglés Michael Oliver, declaró que "fue penalti". "Es un balón a Cristiano, que me lo pone a mí. No hay discusión. Es penalti. Es normal que ellos protesten. Es en el último minuto y ves normal que protesten hasta el final", añadió. "Los minutos hasta que se tira el penalti son eternos, pero hay que estar muy contentos porque estamos en semifinales. Creo que es una lección del fútbol. El que se relaje o no esté centrado queda fuera. La champions no perdona. Hoy supimos sufrir hasta el final y el gol del penalti fue decisivo", explicó.