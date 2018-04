El Sevilla aguantó al Bayern y tuvo su ocasión, pero acabó eliminado

El Bayern de Múnich, pentacampeón de Europa, empató 0-0 con el Sevilla y, tras el 1-2 de la ida, accedió a una nueva semifinal de la Liga de Campeones y acabó con el sueño de los sevillistas, que dieron una buena imagen en el Allianz Arena y dijeron adiós con orgullo.

Los muniqueses, con un esquema muy ofensivo, buscaron siempre las entradas por bandas y a su referencia arriba, Lewandowski, mientras que el cuadro español, que tuvo que multiplicarse en la presión y en cortar las intentonas del Bayern, trató de estirarse y de generar alguna ocasión, primero de forma tímida y luego con algo más de fe.

El Sevilla no se precipitó. Sabía que para tener opciones debía mantenerse compacto, esperar su momento y no irse arriba a lo loco. Así, evitó conceder espacios y no perdió el sitio ante un peligroso rival, que pudo marcar a 7 del descanso con un tirazo, aunque centrado, de Franck Ribéry que solventó Soria con una buena parada.

En la reanudación, el Bayern pareció salir con más ganas y pronto tuvo un par de ocasiones que tampoco hallaron su destino. El Sevilla dispuso de su mejor ocasión, al filo de la hora de partido. Fue en un gran cabezazo que Correa estrelló en el larguero, tras una falta botada por Banega.

0-0

bayern-sevilla

Bayern Munich: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha (Sule, 86'); Javi Martínez, James Rodríguez; Robben, Müller, Ribery; Lewandowski (Wagner, 77').

Sevilla: David Soria; Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Éver Banega; Sarabia, Franco Vázquez (Nolito, 80'), Correa; Ben Yedder (Muriel, 65').

Árbitro: William Collum (Escocia). Expulsó con roja directa a Correa (92'), por una dura entrada sobre Javi Martínez. Además, amonestó a Wagner, Mercado, Nzonzi y Banega.

Incidencias: Allianz Arena de Múnich, con 75.000 espectadores.