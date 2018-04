May estudia con sus ministros una acción militar conjunta con EEUU y Francia en Siria

p> La primera ministra británica, Theresa May, ha convocado para este jueves una reunión especial con sus ministros para estudiar la posibilidad de lanzar una operación militar conjunta con Francia y Estados Unidos en respuesta al ataque químico registrado en Duma el 7 de abril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles de una inminente acción militar en Siria e incluso llegó a decir que Rusia debía prepararse para la llegada de los misiles "inteligentes" estadounidenses a territorio sirio.

El Gobierno de Rusia ha aconsejado a Occidente que no ataque al régimen sirio, al que Moscú ha estado apoyando junto a Irán desde el principio de la guerra, y ha subrayado que en Duma no ha habido ningún ataque químico.

May ha convocado a los principales ministros de su Gobierno este jueves para una reunión especial en la que se analizará la respuesta de Reino Unido a lo que ella misma ha definido como un ataque bárbaro que no puede quedar sin respuesta.

Según la BBC, May está dispuesta a dar luz verde para que Reino Unido participe en una acción liderada por Estados Unidos sin conseguir primero la aprobación del Parlamento. "El ataque con armas químicas que tuvo lugar el sábado fue un acto un acto traumático y bárbaro", aseguró la 'premier' el miércoles ante la prensa. "Todas las indicaciones señalan que el responsable fue el régimen sirio", añadió.

Por su parte, el diario 'The Daily Telegraph' ha señalado que May ha ordenado a los submarinos británicos aproximarse para llegar a la distancia de alcance de Siria y estar preparados para un eventual ataque contra las Fuerzas Armadas sirias.

May no está obligada a conseguir el respaldo del Parlamento antes de poner en marcha una intervención militar pero, desde que se sumó a la invasión militar de Irak en 2003, el Gobierno ha cumplido este trámite por una convención constitucional no vinculante y lo ha hecho con los despliegues posteriores en Libia y en Irak.

Reino Unido ha estado lanzando ataques aéreos en Siria desde su base militar en Chipre pero solo contra objetivos directamente relacionados con el grupo terrorista Estado Islámico. En 2013, el Parlamento británico votó en contra de una acción militar contra las fuerzas del régimen que preside Bashar al Assad, cuando el primer ministro británico era David Cameron, el predecesor de May.