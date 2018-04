La Junta de Hermandades se queda otra vez sin candidatos

La Junta de Hermandades y Cofradías (JHC) de La Laguna se ha quedado de nuevo sin candidatos a presidirla, igual que ocurrió dos años atrás. Al proceso abierto el pasado 27 de marzo, y cerrado a las 00:00 horas de ayer, no se presentó ninguna propuesta, lo que deja al colectivo en un escenario un tanto incierto.

Con protagonismo sobre todo en el casco, la JHC es un órgano que engloba a las distintas cofradías del municipio. Este celebra plenos a los que acuden dos representantes de cada una de las hermandades y, en paralelo, cuenta con un comité ejecutivo compuesto por diferentes cargos. Es para formar esa junta de gobierno para lo que se buscaban interesados, que debían presentarse avalados al menos por una de las cofradías.

Esta organización se enfrenta ahora un futuro borroso. La actual es una situación más compleja, si cabe, que la que vivió en 2016. Entonces era algo inédito que nadie concurriese a sus comicios, y aquello se resolvió con una prórroga para el hasta hoy presidente, Pedro López, que ya había alcanzado el plazo máximo establecido estatutariamente -dos mandatos de dos años cada uno-. Aunque el Obispado acabó permitiéndole ese bienio excepcional, esta institución remitió una carta a la Junta de Hermandades defendiendo la conveniencia de intentar renovar sus miembros.

Se une a lo anterior que, en una entrevista publicada en este periódico durante la pasada Semana Santa, López expresó que su voluntad es no continuar aunque se diese lo que finalmente ha ocurrido. "Creo que no debo seguir", aseveró. ¿Y si las hermandades le insistiesen? "No creo que continúe. Está claro que nunca se puede decir nunca jamás, pero no en esto, sino en la vida, y quiero que quede claro que no estoy dejando la puerta abierta a nada. No es sano, ni institucional ni personalmente". En cambio, y en contraposición a la postura de 2016, el obispo no cerró la posibilidad de que siguiese Pedro López: en otra reciente entrevista "Cuando llegue el momento, ya veremos lo que hacemos".

A partir de este momento, se repetirá el proceso de hace dos años, recogido en los estatutos de la JHC: "En el supuesto de que no hubiese presentación de candidatos en el plazo señalado, se reunirá el Pleno de la JHC y procederá a elegir libremente a la persona que estime adecuada". Básicamente, el sistema consiste en plantear "in voce" nombres y en decidir uno de ellos como presidente.