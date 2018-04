2.700 euros de agua por un cobro tardío

I magínese por un momento que una pérdida de agua en su casa le genera una factura de algo más de 1.000 euros, usted arregla la avería, paga el importe y, por si acaso volviese a suceder, empieza a mirar obsesivamente el contador. Así hasta que lo ocurrido va convirtiéndose en un capítulo pasado y, poco a poco, el día a día y otras obligaciones lo llevan a despistarse. Y llega otra carta de pago que descuadra su economía... La cifra anterior, también bastante elevada, se multiplica: un millón de litros "consumidos" y 2.700 euros. Esta historia le ocurrió a una familia de Radazul Alto que ha decidido presentar una alegación en el Servicio Hidráulico del Ayuntamiento de El Rosario.

Según esgrimen, la clave se encuentra en que tuvo lugar en el jardín y, al producirse una filtración, no fue visible. Eso y, sobre todo, el cobro tardío . "El Servicio Hidráulico del Ayuntamiento del Rosario, concretamente en el servicio de agua potable, tiene un retraso en el cobro de los recibos de agua de cinco meses", arranca el escrito de cuatro páginas de estos vecinos, que prefieren que no salgan sus nombres. Se sumó otro factor más: "El ayuntamiento advierte a los usuarios por medio de correo postal. En nuestro caso no recibimos dichas cartas de notificación, por lo que no éramos conocedores de que se estaba produciendo un consumo excesivo e irracional de agua, ya que no tenemos servicio de Correos por un problema con la constructora", exponen, y lamentan más adelante que en un episodio como el suyo no se realice ninguna acción de aviso de carácter urgente.

Además, se detienen en que el consumo de agua es penalizado con un aumento en el precio del metro cúbico de agua; sin embargo, ven "absurdo" que esa subida debido al consumo excesivo también se aplique en una situación de esta naturaleza. "Una fuga es un accidente que desgraciadamente puede pasar en cualquier hogar y no se trata de un mal uso", mantienen sobre lo que padecieron, que, para más inri, fue en un vivienda de reciente construcción. ¿La explicación para que las fugas se produjesen en dos ocasiones? Los afectados entienden que pudo deberse a una partida defectuosa de tubos de polietileno, que acabaron fisurados.

Ante todo ello solicitan la modificación del sistema de aviso a los consumidores, "ya que en la época en que vivimos, y con los medios tecnológicos de los que disponemos, no parece que la carta postal sea el medio más rápido"; la actualización del cobro de las lecturas de los contadores, para que en el mes corriente se esté abonando el bimestre anterior, y, en tercer lugar, que en el próximo pleno se propongan medidas para cuando exista una pérdida de agua "no habitual o excesiva" -y demostrable- se cobre a precio normal, no así al coste propio de la penalización. Cierran pidiendo eso mismo para su caso: que no se les imponga el precio de 2,30 euros por metro cúbico, sino el básico de 0,4 euros.

El ayuntamiento mira al Consorcio de Tributos

Desde el Ayuntamiento de El Rosario apuntan que quien cobra el agua y pone los plazos de cobro voluntario es el Consorcio de Tributos. "El ayuntamiento pidió el cambio de los plazos al Consorcio para ajustar los recibos a las fechas de lectura de los contadores", recuerdan al ser preguntados al respecto, y en la línea de las manifestaciones del concejal de Hacienda, Jacinto Correa, el pasado mes de enero.

Anuncio de una mejora en el cobro del agua

Precisamente este jueves, el consistorio rosariero realizó en una nota otro anuncio sobre el líquido elemento: los contribuyentes del municipio dispondrán de dos meses, en lugar de uno -como venía sucediendo hasta ahora-, para pagar el recibo del agua. Esta medida, que implanta el Consorcio de Tributos, está establecida desde el actual sexto bimestre.