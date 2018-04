Telefónica se reafirma en la paralización de las antenas de El Coromoto

La Dirección Territorial de Telefónica en Canarias reafirmó ayer ante representantes de los vecinos de El Coromoto la paralización de las antenas que estaba previsto instalar en el número 28 de la calle Francisco de Miranda. Esa fue la principal idea de un encuentro en el que también se sentó el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y que derivó de la inquietud que estaban experimentando los residentes en la zona.

Concretamente, la compañía había quedado en elaborar un estudio de alternativas y, como no habían tenido nuevas noticias de este, los vecinos que rechazan estos dispositivos realizaron el pasado domingo una caravana por prácticamente todo el término municipal. Tras ello se conoció que se celebraría una asamblea en el transcurso de esta semana.

Según fuentes consultadas, la reacción vecinal fue este jueves de cierta tranquilidad y de agradecimiento a la empresa de telecomunicaciones por la "deferencia" de haberse sentado a explicarles la situación. Eso sí, el análisis de lugares alternativos todavía no está elaborado, si bien ahora refuerzan la convicción de que hasta que no esté terminado ese documento no se van a implantar antenas en el barrio.

la laguna