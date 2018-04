En Tenerife, 14 mesas de apoyo a la prisión permanente revisable

El próximo sábado se desarrollará a nivel nacional una campaña de recogida de firmas a favor de mantener la actual legislación de la prisión permanente revisable. En Tenerife está previsto que se instalen diez mesas en las que se informará sobre la citada ley y quien lo considere oportuno puede firmar para mostrar su apoyo a dejar la normativa vigente, por la que los condenados por cometer determinados delitos muy graves pueden cumplir una pena de prisión permanente que, periódicamente, se pueda revisar, para determinar si están en disposición o no de reintegrarse en la sociedad.

Actualmente, se está a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva un recurso de anticonstitucionalidad sobre dicha medida.

La coordinadora de esta experiencia en la Isla, Natalia Roldán, recuerda que en todo el Archipiélago está prevista la colocación de más de una veintena de puntos divulgativos y para recoger apoyos ciudadanos a la medida, tanto en Tenerife como en Gran Canaria.

En la capital tinerfeña, dos de las mesas estarán situadas en la plaza de San Francisco, y una tercera en la calle del Castillo, en la confluencia con Valentín Sanz. Otros municipios donde se puede expresar el respaldo son Icod de los Vinos, Buenavista, Los Silos, San Juan de la Rambla, Garachico, La Guancha, El Tanque, El Médano (Granadilla de Abona), Adeje y Arona.

Roldán aclara que se prevé que en una de las mesas de la plaza San Francisco se encuentre la nuera de Salvador Luis, el hombre asesinado en Icod de los Vinos por un joven, que, precisamente, ha sido condenado a prisión permanente revisable. Este es el segundo caso de todo el país en que se aplica la citada pena y que fue solicitada por la Fiscalía.

Natalia Roldán manifiesta que esta legislación "es posible y necesaria". Hasta ahora, partidos como el PSOE o Podemos han mostrado su rechazo a la misma. Roldán aclara que no es una cuestión de ideología, sino de un "bien para la sociedad". Apunta que "muchas personas dicen no a la actual legislación, pero no tienen claro su significado". Recuerda que en cada mesa habrá un folleto informativo sobre lo que significa la medida y en qué casos concretos puede aplicarse. Roldán aclara que el objetivo "es que la gente viva más tranquila". Estima que "una vida no se puede pagar, en el peor de los casos son 25 años de cárcel". Pero comenta que hay casos de homicidios en que, tras 7 o 10 años de prisión, el condenado vuelve a estar en la calle".

las mesas

-Santa Cruz: Plaza San Francisco y calle del Castillo (10:30-20:30 horas).

-Icod: C/ San Sebastián (10:00-17:00 horas).

-Buenavista: Plaza de los Remedios (10:00-17:00 horas).

-Los Silos: Plaza de la Luz (10:00-17:00 horas).

-S/J de la Rambla: Calle Diecinueve de Marzo (10:00-17:00 h)

-Garachico: Plaza de la Libertad (10:00-17:00 horas).

-La Guancha: Avenida de Hipólito Sinforiano (10:00-17:00 h.).

-El Tanque: Avenida Príncipe de España (10:00-17:00 horas).

-El Médano: Paseo de Ntra.Sª. de las Mercedes (9:00-20:00).

-Adeje: Agromercado (8:00-13:30 horas).

-Los Cristianos: Avenida de los Playeros (10:00-18:00 horas).