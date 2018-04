Felipe VI acepta presidir del Comité de Honor del Congreso de Turismo de Lanzarote

11:30 AM

Su Majestad el Rey Felipe VI ha aceptado la Presidencia del Comité de Honor de la 'Third International Conference on Tourism & Leisure Studies' que se celebrará en Lanzarote los días 17 y 18 de mayo de 2018, aunque la Casa de S.M. el Rey ha explicado que no podrá asistir a la cita por motivos de agenda.

Así lo ha informado este viernes la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), anfitriona de un Congreso Internacional de Turismo que por vez primera se celebrará en España.

En este sentido, la cita será de carácter académico e investigador y en el mismo participarán investigadores y expertos de talla mundial.

La ULPGC y su Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) son organizadores y partners de este Congreso Internacional, junto con el Gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, el Cabildo de Lanzarote, Turismo de Lanzarote, la Universidad de La Laguna (ULL) o la Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel-ULL.

También participan la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, Journal of Tourism Analysis, la Revista de Turismo y Patrimonio Cultural PASOS, el Instituto de Turismo Responsable, Binter y el Colegio Oficial de Profesionales en Turismo de Canarias (COPTURISMO).