La Universidad lleva a la Fiscalía otro caso de acoso a una alumna

6:22 AM

La Universidad de La Laguna (ULL) expedientará a otro profesor del centro académico por acosar a una alumna de manera reiterada.

La dirección de la institución ha calificado el trato de este docente como "acoso sexista", pero ha considerado que la gravedad de la situación hace necesario implicar a la justicia.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía para que esta actúe, con independencia de la sanción administrativa con la que pueda ser castigado el profesor por parte del centro académico.

Los hechos, que ocurrieron el año pasado pero no habían trascendido, han sido abordados con el reglamento actualmente en vigor, el protocolo para casos de acoso sexual y sexista con el que cuenta la Universidad desde hace tres años. La dirección de la institución no puede concluir el expediente sancionador hasta que la justicia no finalice con las diligencias abiertas.

Ayer, en el transcurso de una nueva sesión del claustro de la Universidad, la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) exigió al rector una convocatoria específica para abordar los casos de acoso que se dan en los campus, que calificó de numerosos y no meramente anecdóticos. "Queremos una universidad libre de acoso", defendieron.