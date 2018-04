Longo será baja en el Reino de León

Samuele Longo no viajará hoy con sus compañeros a León. El italiano, máximo goleador del Tenerife con doce tantos, será baja ante la Cultural por unas molestias en el hombro y en el pubis que le impidieron ejercitarse esta semana.

Será su primera ausencia desde el primer encuentro dirigido por Etxeberria, el del Córdoba en el Heliodoro. Ese día, el 11 de febrero, fue convocado tras recuperarse de una lesión muscular, aunque no tuvo minutos. A partir de entonces enlazó una titularidad tras otra.

Al igual que Longo, se quedan en la Isla otros dos futbolistas con problemas físicos, Aitor Sanz y Juan Villar. Tampoco fue citado el portero Carlos Abad, en su caso por un proceso gripal. La lista de bajas se completa con la de Lucas Aveldaño, a quien le toca cumplir una jornada de suspensión por la acumulación de tarjetas amarillas.

Joseba Etxeberria optó por convocar a diecinueve jugadores: los porteros Dani Hernández y Ángel Galván (del filial); los defensas Luis Pérez, Raúl Cámara, Iñaki, Samuel Camille (vuelve tras perderse los tres últimos partidos por unas molestias en la cadera), Carlos Ruiz y Jorge; los centrocampistas Luis Milla, Vitolo, Bryan Acosta (regresa después de cumplir una sanción) y Alberto; y los atacantes Suso Santana, Tyronne, Paco Montañés, Álex Mula, Juan Carlos Real, Víctor Casadesús y Filip Malbasic. Queda pendiente un descarte que dará a conocer mañana Etxeberria, quien dirigirá esta tarde, en el Área Deportiva Puente Castro (León), una última sesión antes del partido.

El técnico reconoció ayer que la de Longo será "una baja importante" y confirmó que el futbolista tiene "molestias en el hombro y algunas en la zona del pubis".

Además, confesó que tenía previsto incluir en la citación a Juan Villar, hasta que el onubense sufrió un esguince de tobillo en la sesión del miércoles. "Es mala suerte, porque ya estaba en la fase final del proceso de recuperación y estaba entrenando perfectamente", señaló sobre un futbolista que había superado recientemente una rotura muscular. "La idea era llevarlo a León, pero tuvo este esguince, que afortunadamente no parece que sea demasiado grave", añadió Joseba, que espera poder contar con Villar y con Longo para el partido ante el Huesca.

Lenta evolución de Aitor

Las cinco últimas convocatorias del Tenerife, contando la de ayer, no incluyeron el nombre de Aitor Sanz, que vuelve a quedarse sin competir por las molestias en el gemelo de la pierna izquierda que lleva soportando desde comienzos de marzo. Etxeberria advirtió ayer de que se trata de una dolencia que le está dando "mucha guerra" al madrileño. "Al principio no parecía para tanto, pero es una zona delicada", añadió el entrenador, que no se animó a poner una fecha de recuperación. "Espero que no esté de baja mucho tiempo, porque, además de su rendimiento, contagia mucho con su actitud y su esfuerzo diario. Para nosotros es un hombre importante a todos los niveles, y no solo dentro del campo, por su liderazgo", destacó Etxeberria.

Undécima vez de Galván

El portero del Tenerife B Ángel Galván ya sabe lo que es formar parte de una convocatoria del primer equipo. Aunque no ha debutado con los mayores en ningún partido de competición, sí ha estado en el banquillo en diez encuentros. Se estrenó en una lista oficial en abril de 2016 en el campo del Córdoba. En el presente curso, Ángel fue suplente por última vez en la visita al Huesca.

Juan Carlos, novedad

Etxeberria incluyó en la lista de diecinueve preconvocados a Juan Carlos Real, que no fue citado en la jornada anterior, la del triunfo ante el Sevilla Atlético. El mediapunta coruñés solo ha participado en tres partidos con el técnico vasco en el banquillo. Actuó como reserva en la visita al Alcorcón y en los encuentros en el Heliodoro ante el Real Oviedo y el Lorca.