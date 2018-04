Tras el éxito con Soles, Iván Déniz no asegura su continuidad

6:22 AM

Un tinerfeño que triunfa en los banquillos de América Latina. Así se podría definir a Iván Eduardo Déniz O'Donnell (Santa Cruz de Tenerife, 21/05/1973) tras conseguir su tercer cetro liguero con Soles de Mexicali. Aún sin tiempo de pensar en su futuro, atendió a EL DÍA.

"Mexicali ha sido el sitio donde he podido realizar mi trabajo de la mejor manera. Me han dado la posibilidad de trabajar y han confiado en mi forma de ver las cosas. Todo ello ha llevado al éxito", valoró. En su currículum figuran once proyectos diferentes en Sudamérica. El técnico chicharrero ha pasado por México, Venezuela y Puerto Rico, donde considera que "las cosas han ido bastante bien". Las ocho finales disputadas avalan sus palabras.

En lo referente a la consecución del título de la Liga Profesional mexicana, enalteció la "dificultad" que ofreció una campaña ostensiblemente "más competitiva". "Los jugadores son los responsables, han creído en mí y en la filosofía propuesta", argumentaba Iván Déniz.

El preparador no se olvida de la gente que le "apoyó" en Tenerife, ya que sin ellos "no hubiera llegado al profesionalismo". Entre ellos distinguió a José Carlos Hernández Rizo, al cual recuerda en estos momentos.

Tras dirigir al Tenerife Baloncesto durante la campaña 2009/2010, Iván Déniz no ha vuelto a ocupar plaza en un banquillo nacional. "Ahora, únicamente, pienso en descansar. Ya veré si mi futuro está en Mexicali o en otro lado", concluyó Déniz, quien tiene planificado regresar a España para ver el final de la ACB.