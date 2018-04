"Nos metemos una presión irreal"

6:22 AM

Félix Hernández aboga por "no perder la perspectiva" tras haber dejado escapar la oportunidad de alcanzar los puestos privilegiados "Aspiramos a que los canteranos lleguen a la élite", expuso.

Tras la derrota ante el Delteco GBC y ya con la mirada puesta en el encuentro ante el Baskonia, el presidente canarista, Félix Hernández, quiso hacer un repaso del momento que vive el Iberostar Tenerife. Sus declaraciones en Radio El Día estuvieron cimentadas en la templanza, puntualizando "de dónde" viene el Canarias, cosa que "nadie debe olvidar", indicó.

"Fue una derrota dolorosa, pero no se puede tildar de fracaso. Fueron dos partes opuestas; en la primera nos entraba todo, en la segunda fueron ellos los que anotaron con mayor facilidad. No es un tema de actitud de los jugadores. En otros encuentros ya experimentamos una especie de temor a la victoria", esclareció el dirigente en lo relativo a la reciente derrota ante los donostiarras. También hizo hincapié en la ausencia de Mateusz Ponitka, "uno de los mejores de ACB", y a la "merma" física que sufrían Vázquez y Abromaitis.

En la línea de lo anteriormente expuesto, también hizo alusión a Davin White. Para el presidente del Iberostar Tenerife, el de Phoenix "no está pasando por su mejor momento" y considera que ahora se trata de "recuperarlo para la causa", debido a que "era un jugador fundamental en momentos importantes".

Félix también hizo referencia a los siete partidos que quedan "para seguir siendo ambiciosos", pero con los "pies en el suelo". "No se debe perder la perspectiva; somos el CB Canarias y, tras seis campañas consecutivas en la élite, no hemos tonteado con el descenso en ninguna de ellas", aseveró el presidente aurinegro. En esa misma tesitura, afirmó que el equipo intentará meterse "entre los ocho mejores", y si no es posible, "como mínimo" ser novenos para tener garantizada la participación en la Champions (Basketball Champions League).

"Los propios jugadores han hablado mucho de playoff porque es algo que ven al alcance. Es elogiable que sean ambiciosos. Quizás nos estamos metiendo una presión irreal, ya que no tenemos esa obligación. Nosotros no somos de los mejores ocho equipos de ACB, si hablamos de presupuesto, historia y potencial deportivo", apostilló Hernández.

Con miras a la planificación del curso venidero, Félix avanzó que negociarán con Fotis Katsikaris "cuando concluya la temporada -igual que con los jugadores-". "A nosotros (Iberostar Tenerife) nos gusta darle continuidad al proyecto. Si es nuestro entrenador, buscaremos que lo sea por varias temporadas", adelantó.

Por último, habló del trabajo de cantera. "En unos años aspiramos a tener varios jugadores en la primera plantilla, no queremos solo tener a un número 12. Vamos a poner las herramientas para que puedan llegar a la élite", prometió el dirigente.

Trabas burocráticas con la Ciudad Deportiva

Con el proyecto de la Ciudad Deportiva ya esbozado, el Canarias está encontrando muchos "inconvenientes burocráticos", según aseveró Félix . Con el Mundial Femenino, el conjunto canarista no podrá disponer del Santiago Martín durante tres semanas de pretemporada. Esto podría derivarlos al pabellón de Las Torres (Adeje).

El "N9", campeón del Trofeo Rector 3x3

El equipo "N9" se proclamó campeón del Trofeo Rector 3x3 ULL-CB Canarias. El Santiago Martín fue el escenario del triunfo de "N9" ante "Sabemos el secreto". Los galardonados representarán a la Universidad de La Laguna en el Regional.