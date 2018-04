Butragueño: "El Bayern tiene una trayectoria internacional indiscutible"

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, valoró las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, un equipo con una "trayectoria internacional indiscutible" y que no va a dar "concesiones" en la eliminatoria.

"El último paso siempre es el más duro. El Bayern es un equipo con muchísima experiencia y una trayectoria internacional indiscutible. Vamos con la ilusión de que nuestros jugadores, una vez más, estén a la altura", confesó Butragueño en declaraciones a beIN Sports recogidas por Europa Press.

El exjugador restó importancia a que el partido de vuelta se dispute en el Santiago Bernabéu, recordando las semifinales de la temporada anterior y la clasificación del conjunto blanco frente al Atlético en el Vicente Calderón.

"Es importante jugar muy bien los dos partidos porque en frente tenemos un rival que no nos va a dar concesiones. Debemos intentar conseguir un buen resultado en Múnich para conseguir, con el apoyo de nuestro público en la vuelta, llegar a Kiev", consideró.

El 'Buitre' también valoró la vuelta de cuartos frente a la Juventus, una eliminatoria que no se decidió hasta el último minuto. "Es casi imposible no sufrir a estas alturas. Vamos a sufrir todos, el Bayern también, y si hay que hacerlo para estar en la final, no hay ningún problema", confesó.

Finalmente, Butragueño repasó la trayectoria del conjunto blanco en esta edición, superando al equipo de Turín y al PSG en octavos, "equipos de prestigio y que están entre los mejores del mundo". "Es muy difícil llegar a 'semis' y este equipo lo ha conseguido ocho años consecutivos. Hay que poner en valor todo lo que están haciendo nuestros jugadores", concluyó.