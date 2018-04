"A pesar de la racha, el equipo no baja la guardia"

Joseba Etxeberria entra en la cuenta atrás con vistas al partido ante la Cultural Leonesa con la tranquilidad de ver que sus jugadores "no sacan pecho" por la remontada que están protagonizando en la clasificación. El entrenador advierte de que la visita a uno de los equipos situados en los puestos de descenso no será nada sencilla, pero está convencido de que el Tenerife hará "un buen partido".

¿El partido en el Reino de León será, en teoría, muy diferente a los tres anteriores fuera de casa?

La Cultural es un equipo que está abajo, pero va a afrontar el partido con mucha confianza después de ganar a un rival directo (Barcelona B). Eso le va a llenar de energía. Pero somos muy conscientes de lo que nos jugamos; por lo menos, lo mismo que ellos. Y de ahí para arriba. Pero también sabemos de dónde venimos y la cantidad de cosas que hemos tenido que ir haciendo bien para ponernos en una situación como la de ahora. Para eso tienes que estar muy bien y muy centrado, y por eso mis argumentos van siempre por el mismo sitio, el de preparar el siguiente partido, porque todo lo demás te desvía. No te puedes permitir ningún descuido, porque esta categoría te condena. Todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando, pero veo al equipo mentalizado y preparado para este partido, y ojalá estemos finos, decididos, atrevidos y acertados para ganar. No será fácil, pero confío en el equipo, y las sensaciones que me transmite son buenas.

¿Le parece más difícil jugar ahora ante los equipos de abajo?

Todos los rivales son complicados por la igualdad que hay en la categoría, porque hay muchas rachas... Si miras la clasificación, ves equipos que están enrachados y otros que están un poco más atascados, pero todo el mundo se está jugando algo. La Cultural Leonesa, también. Y nosotros, igual. Eso hace que estemos alerta, porque sabemos cuál es la dificultad, la situación del rival y lo que nos estamos jugando. Y me deja tranquilo ver al grupo trabajando con humildad, porque no se le ha olvidado de dónde viene. Hace dos meses estábamos a un punto del descenso y, por muy bien que nos vayan las cosas, muy buenas que sean las sensaciones y muchos puntos que vayamos sumando, eso hace que no saquemos pecho y trabajemos duro, con mucha humildad y esfuerzo. Luego, cada partido es un mundo, pero los jugadores me transmiten mucho y veo que vamos a hacer un buen partido. Espero que estemos acertados y nos traigamos los tres puntos.

¿Qué tipo de rival espera?

Es un equipo con jugadores técnicamente muy buenos. Se asocian muy bien y tienen un juego de combinación muy bueno. Es verdad que, quizás, en las últimas jornadas fueron un poco más prudentes, pero no cambiaron su idea. Creo que por ahí van a ir los tiros. Tendremos que estar muy bien, muy ordenados y muy juntos para que lleguen las ayudas defensivas. Después, en ataque tendremos que aprovechar nuestras armas, porque el equipo transmite peligro tanto en casa como fuera. En casa, el empuje de la gente nos está permitiendo generar y crear más peligro, pero fuera también tenemos nuestras armas. Cuando sea necesario, intentaremos atacar por fuera y llegar con gente y centrar mucho, y cuando tengamos espacios, correremos, porque también tenemos jugadores capacitados para atacar los espacios que seguramente tendremos en algunos momentos. En otros nos tocará juntarnos, apretar y esforzarnos defensivamente. Con el orden y la mentalidad defensiva estamos ganando mucho, porque eso nos permite atacar más y mejor. Vamos a intentar llevar el partido al terreno que queremos.

A falta de ocho jornadas para el final, ¿ha hecho sus cálculos?

No creo en los cálculos porque son mentira. Nadie sabe cómo quedarán los enfrentamientos directos de los equipos de arriba. Desde el momento en que haya un empate, los cálculos ya no servirán, porque habrá puntos que no serán de nadie. Sí sabemos que queda menos. Por tanto, cada jornada será más importante. Pero iremos a León como si fuera la jornada 42. O sea, lo que nos dejemos ahí, no va a volver. Lo mismo que en Pamplona, no será un partido más. Aparte de ser el siguiente y de ser ante un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles, por su potencial y su situación, sabemos que solo ganaremos si estamos bien. Y creo que lo vamos a estar, porque el equipo, a pesar de las buenas sensaciones y de la racha de resultados, no está bajando la guardia. Lo veo entrenar y es una alegría que esté así. Todos están enchufados y mentalizados.

Vuelve Bryan Acosta. ¿Retomará el guion previo al último partido?

Puede ser, es una de las opciones. Ya cumplió su ciclo de tarjetas y estamos contentos porque Bryan es un activo muy importante.

¿Jorge será el encargado de sustituir a Lucas Aveldaño?

Es otra de las opciones, sí. Al final, es una baja por tarjetas, lo mismo que nos pasó con Acosta la semana pasada, y tiene muchas opciones.

¿Malbasic jugará por Longo?

Es otra de las opciones, que juegue de inicio. Me gustó cómo entró al partido con el Sevilla Atlético. Nos dio mucho, hizo un muy buen gol y está con mucha confianza y con muchas ganas. También tiene muchas opciones de jugar de inicio, pero ya se verá el sábado.

¿Cómo va Montañés después de que reapareciera el domingo?

Mejor. Llevaba unas semanas entrenando con la misma intensidad que los demás. Después de un proceso tan largo, necesitaba ponerse a tono. El hecho de jugar un rato el otro día le ha dado confianza. Vemos que se ha liberado. Ya es uno más, está en la dinámica del grupo y va cada vez mejor. Es un jugador que nos tiene que dar mucho, porque tiene mucho nivel. Espero que esté en su mejor versión desde ya. Se le ve con ese punto de confianza que hace falta para demarcaciones como la suya, en la que necesitamos jugadores atrevidos y decididos.

¿Lo considera solo interior?

Lo veo más en la banda izquierda a pierna cambiada, porque ahí nos puede dar desequilibrio. Si no desborda por fuera y se mete hacia dentro, también sabe asociarse y tiene un buen golpeo. Pero no estoy diciendo que cuando participe, lo vaya a hacer siempre ahí.

¿Repetirá el doble lateral en la derecha, como en El Sadar?

Cada partido es un mundo. En la última salida tomé esa decisión porque, seguramente, Osasuna es uno de los equipos que mejor atacan por fuera. Quise fortalecer la banda y nos fue bien. Estuvieron muy bien, sobre todo los cuatro jugadores de los costados.

El martes mantuvo una reunión con Juan Carlos. ¿A qué se debe su pérdida de protagonismo?

Es un jugador de nivel y técnicamente es muy bueno. Nos puede dar muchas cosas, pero en cada partido no pueden jugar más de catorce futbolistas. Hay once que parten de inicio, pero me gusta plantear los partidos de catorce contra catorce, porque la parte final puede ser tan decisiva como la primera. Juan Carlos no está participando mucho y en los partidos que ha jugado ha salido de refresco, pero veo que está trabajando con mucha intensidad y cuento con él para este partido.

¿Cuál es su verdadera situación en cuanto al futuro?

Mi futuro es León. No ve voy a salir de ese guion. Si te refieres a mi situación de futuro, ya se verá. No me quiero desviar. Tenemos que estar en lo que tenemos que estar, aunque todo el mundo es consciente de que estoy muy contento aquí, porque creo que se me está dejando trabajar y me siento valorado por el club y por la gente, por lo que me transmiten. Ya hablaremos del futuro. El fútbol es actualidad y es León.