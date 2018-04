El Pleno de La Laguna vota en contra de la dimisión del alcalde

La moción presentada desde la oposición del Ayuntamiento de La Laguna reclamando al alcalde, José Alberto Díaz, su dimisión -tras ser llamado a declarar como investigado en el caso Grúas- fue rechazada en la tarde de ayer. Los 14 "noes" que sumaron Coalición Canaria (CC), el Partido Socialista (PSOE), el Partido Popular (PP) y el no adscrito Zebenzuí González superaron a los 12 de Unid@s se Puede (USP), Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Ciudadanos (Cs) y los también no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez.

Presentada como urgencia y con un segundo punto en el que se abogaba por un "compromiso en favor de la regeneración política" en el municipio, la iniciativa generó un prolongado debate entre las partes, aunque sin la tensión que se ha respirado en asuntos destacados de anteriores plenos. "Esta moción no se trata de una estrategia política", sostuvo el concejal Rubens Ascanio (USP), y lamentó que lo ocurrido en torno a las grúas se debió a que, en su día, nadie con responsabilidad política hizo nada para parar lo que sucedía. Desde XTF-NC, Santiago Pérez expresó que los investigados tienen derecho a la presunción de inocencia, pero añadió que aquí se trata de "responsabilidades políticas".

Teresa Berástegui (Cs) dio a conocer su "profunda pena" por que el caso Grúas volviese al salón de plenos, mientras que el portavoz de CC, Antonio Pérez-Godiño, afirmó que es la Justicia la que debe decir si existen ilegalidades. "Usted no cree en la presunción de inocencia, sino en los juicios sumarísimos", le dijo este último a Ascanio. Mientras que Javier Abreu también mostró su malestar con la situación, Mónica Martín (PSOE) esgrimió que la formación de la rosa no apoyaría la moción dado que, en su código ético, dice que se debe abandonar el cargo cuando se produce la apertura de juicio oral, lo que no ha sucedido en este caso. El último de los grupos en intervenir fue el popular, desde el que Antonio Alarcó defendió que el PP "nunca se salta los tiempos".

Antes de pasar a votación, José Alberto Díaz tomó la palabra para responder a la solicitud de dimisión presentada. "No veo ningún motivo racional, ni política ni éticamente, para acceder a la solicitud de dimisión que me plantean. Repito: ninguno", manifestó. Además de criticar el comportamiento de USP y XTF-NC -al afirmar que no ponen en cuestión la presunción de inocencia y, a la vez, decir que eso se circunscribe al ámbito judicial, no al político-, reiteró que solo está llamado a declarar como investigado. "Si algo ha caracterizado en este mandato a los grupos Unid@s se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias es el recurso sistemático a los tribunales y la transformación de la demanda en un recurso de propaganda", mantuvo el regidor local.

Susana Fernández (PP) rompe la disciplina de voto

La concejala Susana Fernández, del PP, rompió ayer la disciplina de voto de su formación política en dos de los puntos, si bien su decisión no afectó al acuerdo final. Se trataba de una resolución de solicitud de revisión de oficio de la aprobación plenaria del dictamen del caso Grúas y de otra resolución de recurso de reposición en torno a una enmienda. En ambos se abstuvo Fernández, que desde principio de mandato, y según distintas fuentes, ha tenido diferencias con su grupo municipal. Preguntado por los medios, el portavoz conservador, Antonio Alarcó, señaló que el sentido del voto siempre lo pactan previamente, y trató de relativizar lo ocurrido: "Ha actuado en su plena libertad, y nada más".

Expediente de honores para Pedro Molina y el Chaval II

Los grupos municipales le dieron el visto bueno hasta a siete expedientes de honores. Uno de los más destacados fue el del líder agrario Pedro Molina, recientemente fallecido y que será nombrado Hijo Predilecto de La Laguna. Otras distinciones -que ya habían pasado por el salón de plenos- fueron las de Cristino de Vera, Adolfo Suárez, Tomás Montesdeoca, Juan Bordón y Nivaria Tejera. Como moción institucional fue el acuerdo del luchador vallero Honorio García, conocido como "el Chaval II".

Renuncia del concejal Fernando Gortázar (Cs)

Otro de los asuntos destacados fue la toma de conocimiento de la renuncia como concejal de Fernando Gortázar (Cs). Santiago Pérez (XTF-NC) intervino para poner de relieve la "cordialidad" que exhibió durante su etapa como edil, lo que fue secundado por el resto del Pleno.

González, La Cuesta, memoria y personal eventual

En el pleno de ayer volvió a haber un minuto de ausencia de la oposición al completo por la presencia del no adscrito Zebenzuí González; salió adelante por unanimidad la moción instando a la Consejería de Sanidad a crear un servicio de urgencias permanente en La Cuesta, y fue retirada, tras un acuerdo con Mónica Martín (PSOE) para avanzar en memoria histórica, la propuesta de USP para la restitución de funcionarios represaliados por el franquismo y la retirada de títulos honoríficos a los voluntarios del 18 de Julio. Fue rechazada la iniciativa de Santiago Pérez para incorporar a los grupos personal eventual en proporción a los miembros que los integren.