El Bayern de Heynckes, último obstáculo blanco antes de Kiev

6:20 AM

El técnico alemán califica el choque como "explosivo" y asegura que no es un sorteo "desafortunado" para ellos Liverpool-Roma, el otro cruce.

Un clásico europeo por excelencia como el Bayern Múnich-Real Madrid y el primer enfrentamiento entre Liverpool y Roma en esta fase solventarán las semifinales de la Liga de Campeones. Los choques de ida serán el 24 en Anfield y el 25 en Munich, y la vuelta, una semana después.

El entrenador del Bayern Múnich, Jupp Heynckes, no dudó en calificar de "explosivo. Son dos equipos que tienen una gran tradición en el fútbol europeo, dos equipos que les gusta el juego atractivo. Conozco el estadio Santiago Bernabéu como jugador y como entrenador", recordó Heynckes, que guió al Real Madrid a ganar la Copa de Europa en 1998.

Jupp, que será sustituido por Nico Kovac en verano, elogió a Cristiano Ronaldo, "junto a Messi el mejor jugador del mundo". "Ya he hablado con Toni Kroos sobre él y sé que hace todo lo posible en su trabajo. Es ambicioso como casi nadie, en el campo se ven las características que tiene como jugador. Es uno de los mejores y eso es algo que se debe trabajar todos los días y es loable", recalcó.

Heynckes, en la web del club, calificó el cruce como "un duelo de gigantes". "Son dos equipos que juegan un gran fútbol. Es un rival complicado para los dos, pero no sabemos si Liverpool o Roma hubieran sido más fáciles. Uno tiene que tomarlo como viene, no me parece un sorteo desafortunado".

Ayer, tras el sorteo, Butragueño aseguró que la UEFA no sancionará a Sergio Ramos. "La UEFA nos ha comunicado que no va a abrir expediente a Sergio Ramos porque no hay motivo para ello", dijo.

Arsenal-Atlético y Marsella-Salzburgo, en Liga Europa

Olympique Marsella-Salzburgo y Arsenal-Atlético de Madrid serán las semifinales de la Liga Europa 2017/18. Las semifinales se disputarán los días 26 de abril y 3 de mayo. En la final ejercerá como local el ganador de la eliminatoria Marsella-Salzburgo. El Arsenal debutó en la fase de grupos y la solventó como primero con cuatro puntos de ventaja sobre el Estrella Roja. Después dejó fuera al Ostersund y al Milan, antes de hacer lo propio ante el CSKA con un contundente 4-1 en su estadio y un empate a 2 en Rusia.