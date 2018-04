El Tenerife quiere conquistar otro Reino

6:20 AM

Hacía bastantes jornadas que los contratiempos no pasaban a un segundo plano con la facilidad con que lo han hecho en la actual. Ni siquiera la ausencia de Samuele Longo distrae la atención de lo importante: mantener la racha (solo una derrota en nueve partidos) y seguir la escalada hacia los seis primeros puestos. En León no solo faltará el delantero italiano, sino que cumplirá sanción el argentino Lucas Aveldaño. Dos cambios en sitios sensibles que no son percibidos como el final de las opciones para puntuar en el Reino de León. Cosas de las dinámicas.

En el ataque entrará Filip Malbasic, que viene de jugar un muy buen tramo final de partido contra el Sevilla Atlético y de ver portería. Tiene ante sí el serbio el reto de sustituir a Longo, aquejado de unas molestias en el hombro y el pubis, y de lograr su primera diana lejos del Heliodoro. Es ahora o nunca para el exdelantero de la Vojvodina. La otra novedad será la presencia de Jorge en el centro de la zaga. También se examina, puesto que perdió el sitio después de jugar los dos primeros partidos con Etxeberria y no estuvo fino en su última aparición (Soria). Le sobra calidad para jugar, pero llegó la hora de demostrarla.

La única duda pasa por los laterales, ya que vuelve a estar disponible Camille. Si el técnico blanquiazul prefiere reservar de inicio al francés, podría repetir con Raúl Cámara en el flanco izquierdo y Luis Pérez en la derecha. Si este último adelanta su posición, como ante el Osasuna, hasta tendría opciones Iñaki de regresar al once titular. No obstante, el buen partido de Suso ante el filial respalda su continuidad. Vuelve, cómo no, Bryan Acosta.

Enfrente, una Cultural Leonesa con la ilusión recobrada después de ganar en el Mini Estadi al Barcelona B. De hecho, una victoria podría permitir al conjunto que dirige Rubén de la Barrera salir del descenso diez jornadas después. Las novedades pasan por el retorno de Zuiverloon y la baja de Antonio Martínez por sanción. Por motivos físicos se caen Viti y Guarrotxena, quedando la duda de Emi Buendía. Ángel García e Ibán Salvador podrían tener su oportunidad.

Viaje y última sesión

Teniendo en cuenta el largo viaje a tierras leonesas (vuelo a Madrid y más de tres horas de carretera), el Tenerife decidió ejercitarse ayer en la ciudad donde jugará hoy a partir de las 19:00 horas. Tyronne, con problemas en la rodilla, se retiró antes que sus compañeros.

Vuelve Bryan Acosta

El centrocampista hondureño regresa al once y lo hace ya limpio de tarjetas para afrontar la recta final de Campeonato. Tras Aveldaño, que cumple hoy, solo quedarían amenazados Tyronne del Pino y Juan Villar. Este último, ahora lesionado, deberá tenerlo en cuenta.

Exblanquiazules

En las filas de la Cultural Leonesa hay un tinerfeño -Yeray González-, pero también hay otros futbolistas que han vestido de blanquiazul como Unai Albizua, Iker Guarrotxena y Thierry Moutinho, que llegó en el mercado de invierno.