El Pentágono asegura que alcanzó "con éxito" todos sus objetivos en Siria sin sufrir daños

El Departamento de Defensa de EE.UU. aseguró hoy que durante su ataque del viernes contra Siria alcanzó todos sus objetivos "con éxito" y destacó que "ninguna" de las naves o misiles de la coalición formada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido fueron interceptados por las Fuerzas de Bachar Al Asad.

"Esta operación fue cuidadosamente orquestada, para evitar bajas civiles. Alcanzamos con éxito cada objetivo", declaró la portavoz del Departamento de Defensa, Dana White, durante una rueda de prensa celebrada hoy en el Pentágono.

White explicó que, a diferencia del ataque ejecutado en abril del año pasado contra Al Asad, cuando EEUU atacó la base aérea siria de Shayrat (Homs) en represalia al bombardeo químico en el pueblo rebelde de Jan Sheijún, en esta ocasión el objetivo del ataque fue "neutralizar las instalaciones de investigación y desarrollo" de este tipo de armas.

"El año pasado atacamos la (capacidad de) ejecución, ahora hemos ido contra la propia fuente. Por eso estamos convencidos de que hemos limitado su capacidad", dijo White.

Durante la operación contra Siria, que tuvo lugar a altas horas de la madrugada, tres instalaciones fueron destruidas, según imágenes mostradas por el Pentágono: el centro de investigación y desarrollo de Barzah y dos objetivos en el centro de Him Shinshar, un búnker y un almacén.

"La operación cercena la capacidad (de Siria) de desarrollar, desplegar y usar armas químicas en el futuro", dijo el director del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el teniente general Kenneth McKenzie, quien, sin embargo, no descartó que aún existan "partes residuales" del programa químico del "régimen" de Al Asad.

"Obviamente la infraestructura química es mayor que lo que hemos destruido", concedió McKenzie, quien en todo caso describió la ofensiva de anoche como "precisa, sobrecogedora y efectiva".

En total se emplearon más de cien misiles que fueron lanzados tanto por diversos buques de la coalición desplegados en el mar Mediterráneo como desde bases militares próximas a Sirias.

El militar rechazó las informaciones que apuntan que el sistema antimisiles sirio logró interceptar varios de los misiles lanzados y resaltó que no se tiene constancia de que Rusia actuara en ningún momento para evitar el ataque.

"Los rusos no tienen capacidad de veto en nada de lo que hacemos. No colaboramos con ellos en Siria. Pero no queremos un enfrentamiento con Rusia, ni ellos con nosotros", concluyó McKenzie.