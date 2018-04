El cartel de las Fiestas Lustrales exalta la romería de Guadalupe

6:30 AM

La Gomera vivió ayer un día importante, ya que fue desvelada una de las incógnitas de las Fiestas Lustrales: el cartel anunciador. La obra fue creada por el reconocido artista austríaco Guido Kolitscher y cedida al Ayuntamiento de San Sebastián para la ocasión, y muestra, de manera novedosa, una de las escenas más populares de los festejos, la romería marítima en honor de la patrona de La Gomera, la Virgen de Guadalupue. El acto contó con la presencia del artista, representantes políticos del Consistorio y del Cabildo Insular, así como el conjunto de los alcaldes de la Isla y miembros de la cofradía de la citada y venerada imagen.

El propio artista reconoció durante su intervención que no era fácil realizar esta obra cuando pintó Puntallana, enclave donde se sitúa el santuario de la patrona, desde todos los puntos de vista posibles. Es por ello por lo que decidió buscar una nueva perspectiva "y recrear la romería por el mar, ya que he pasado muchas veces por delante de la ermita en barco y me gustaba mucho esta vista".

Así se refirió el grabador austríaco afincado en La Gomera al formato alargado del cartel, otra de las novedades que incorpora esta edición y que lo utiliza "para mostrar todos los barcos, grandes y pequeños, que acompañan a la Virgen durante la romería".

En este sentido, el alcalde de San Sebastián de La Gomera, Adasat Reyes, agradeció al creador "la cesión de esta obra para el cartel anunciador y hacerlo además siempre con el acierto de su mirada curiosa de artista", insistiendo en la libertad que siempre ha tenido Guido Kolitscher para elaborar su visión de la fiesta.

"Queríamos enlazar la obra de Guido, quien recrea la procesión marítima, con esta nueva zona de la playa de San Sebastián, lugar por donde entrará la Virgen el día de La Bajada", señaló el alcalde capitalino.

Por otra parte, Reyes añadió que "una de las apuestas de la corporación en relación con la Fiestas Lustrales tiene que ver con la participación ciudadana", motivo por el cual el alcalde quiso agradever a todos los integrantes que participan en el grupo de trabajo "esa cesión de su tiempo personal".

la gomera