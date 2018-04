Joseba Etxeberria lamentó que el Tenerife no fuera competitivo en el tramo del partido en el que encajó los tres goles ante la Cultural. No puso paños calientes.

"Entramos muy mal. Era una muy buena ocasión para ganar y meternos más arriba, pero estuvimos a merced del rival", comentó para iniciar el análisis. Al técnico le molestó la diferencia de ambición. "Parecía que el rival se estaba jugando más y no era así", dijo para añadir que "si en esta categoría no vas con todo y no estás al cien por cien y con intensidad, te ganan, y te ganan bien".

Etxeberria afirmó que el Tenerife "no estuvo" durante la primera media hora. "Después sí jugamos mejor, dominamos y generamos, pero no fue suficiente. No puedes regalar tanto tiempo".

Etxeberria trató de explicar los motivos del frío inicio. "Es una cuestión de entrar al campo con todas las garantías. Sabíamos que la Cultural iba a empezar duro porque se jugaba mucho, pero no más que el Tenerife. Y no dimos esa sensación. No transmitimos. Y todo se va contagiando: el rival ve que no estás fino y lo aprovecha. Cuando quisimos reaccionar, ya era tarde. Es verdad que intentamos meter variantes ofensivas para jugárnosla y que estuvimos bastante cerca de empatar, pero la renta de 3-0 fue excesiva".

En este aspecto, aclaró que "lo mismo que hay que achacar la mala actitud de la primera media hora, luego el equipo se vació".

Por otro lado, advirtió de que no echó de menos a Aveldaño y Longo. "No fue un tema de nombres sino de coco, de ir a por el partido desde el principio, porque era una gran oportunidad y fue todo lo contrario".

Al ser preguntado por las consecuencias de este tropiezo, no ocultó que se trata de "un golpe" para el Tenerife. "Hay muchas formas de perder y esta fue dolorosa, porque habíamos hablado de la importancia que tenía ganar en León. Con nuestra solvencia en casa, habríamos dado un golpe en la mesa, pero no estuvimos a la altura", declaró.

Etxeberria siguió dándole vueltas a la misma idea. "No tenemos que esperar a que nos peguen, y menos tres veces. En el fútbol no puedes regalar media hora. Más allá de la mentalidad defensiva, faltó concentración y jugar de verdad".

"Hicimos 30 minutos de un altísimo nivel y supimos aguantar"

Rubén de la Barrera, sancionado en el partido de ayer, asistió en el palco a la victoria de la Cultural ante el Tenerife, un triunfo que acerca a los leoneses a la permanencia.

"Hicimos 30 minutos de un altísimo nivel", dijo sobre un tramo del encuentro en el que la Cultural le marcó tres goles a un "equipo enrachado".

Al respecto, apuntó que el 3-0 supuso para la Leonesa una ventaja que "no se podía perder en la vida", aunque el primer tiempo acabó "de la peor manera" para sus intereses por el gol de Mula. "Sabíamos que otro tanto del Tenerife en la segunda parte podía meterlo en el partido e iba a alimentar nuestra sensación de ansiedad por conseguir una segunda victoria consecutiva, pero, afortunadamente, en los últimos minutos supimos aguantar y reponernos", declaró Rubén de la Barrera en la sala de prensa del Reino de León.