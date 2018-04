Milla cree que el equipo "se precipitó"

Luis Milla aportó un par de claves interesantes para explicar la derrota del Tenerife en el Reino de León. Por un lado apuntó que el equipo acusó desajustes tácticos en el comienzo, en la fase del encuentro en la que la Cultural Leonesa marcó sus tres goles. Y por otro, opinó que los blanquiazules no tuvieron paciencia en el momento de buscar el tanto que les habría concedido el empate.

"No podemos entrar a un partido como entramos", reconoció el mediocentro antes de opinar que el funcionamiento en casi todas las líneas no ayudó a que el Tenerife diera su mejor versión. "El equipo estaba mentalizado, pero nos faltó ajustarnos mejor en el centro. Tanto Alberto como yo estuvimos demasiado cerca de la línea defensiva. Y también nos faltó ajustarnos en las bandas para jugar por dentro, y que los puntas no estuvieran tan lejos", repasó.

Con todo esto, el Tenerife se vio con un 3-0 en poco más de media hora de juego. "No entramos de la mejor manera y nos dimos cuenta tarde, porque ya habíamos encajado tres goles, que fue un lastre muy grande", lamentó Milla. A partir de ahí, el equipo "tiró de casta" con el propósito de salvar, al menos, un punto. Y no estuvo tan lejos de alcanzar ese objetivo. "El Tenerife salió mejor al campo en la segunda parte, sabiendo que si apretábamos y marcábamos un segundo gol, el rival iba a sufrir y se iba a poner nervioso", explicó sobre el guion previsto en el tiempo de descanso. "Conseguimos el segundo gol y todavía nos quedaba un mundo, pero no tuvimos paciencia, acabábamos demasiado rápido las jugadas y no movíamos el balón de lado a lado", contó refiriéndose al camino que tomó el Tenerife al volver del vestuario. "Nos precipitamos después de marcar el segundo gol", remarcó el volante blanquiazul.

Jorge: "La temporada pasada me sentía con más confianza"

Jorge Sáenz de Miera fue una de las novedades del Tenerife en la alineación titular. El defensa formó parte del "once" como sustituto del sancionado Lucas Aveldaño y se marchó del estadio Reino de León disgustado por la derrota y por su actuación. Sobre su participación, no ocultó que no está al mismo nivel de la campaña anterior. "Está claro que la temporada pasada pude rendir mejor. Me sentía con más confianza. Ahora, al entrar y salir por las sanciones de los compañeros es más complicado", reveló el central tinerfeño, que acabó el partido "triste y cabizbajo", al igual que sus compañeros. "Entramos mal y no supimos arreglarlo", resumió Jorge. "El rival jugó con más intensidad en el comienzo y cuando pasa eso, te superan", agregó. Para finalizar, señaló que el Tenerife sí accedió mentalizado al césped del estadio leonés. "Sabíamos que era un partido bastante clave y quisimos salir a por todas, pero una vez en el campo no nos salieron las cosas. Nos faltó tiempo para meter un gol más, pero es lo que hay", concluyó.