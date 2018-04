El Granadilla, a recuperar sensaciones

6:31 AM

Resultaría engañoso presentar el encuentro hablando de urgencias después de tres encuentros sin haber cosechado victoria alguna. El Granadilla Tenerife Egatesa, tras la semana de parón por los habituales compromisos internacionales, retoma su pugna por seguir en las plazas privilegiadas de la Primera División Femenina (Liga Iberdrola). Las de Toni Ayala vienen de ceder ante el Atlético de Madrid y FC Barcelona -entra en la normalidad-, y empatar ante el Valencia. Con lo cual, inexorablemente, la racha negativa no es preocupante.

Ahora el calendario ha amainado para el Egatesa. Ninguno de los rivales está por delante del Granadilla en cuanto al potencial de su plantilla. El primer escollo a superar es el Madrid CFF. El conjunto merengue, pese a ser un recién ascendido, ha tornado el rumbo errático con la llegada de un nuevo entrenador. Víctor Miguel Fernández relevó en el cargo a Jesús Núñez y el bagaje puntuativo ha aumentado sustancialmente desde entonces. En las primeras 14 jornadas del campeonato, en las que dirigió el extécnico madridista, el equipo de la capital tan solo sumó 15 puntos de los 42 posibles; con el cambio en el banquillo, los puntos han aumentado a 20 de 33 posibles.

Por su parte, el Granadilla Egatesa mantiene aún las esperanzas de dar caza al Athletic de Bilbao -está a seis puntos y con el average a favor tinerfeño-. No será un trámite para las sureñas, y más después de que se confirmara la ausencia de su Pichichi, María José Pérez. Para suplirla tendrán que saltar a la palestra jugadoras como Martín-Prieto, Ana González o la ex del Madrid CFF Paloma Lázaro. No obstante, a la titularidad apunta Stefania Vatafu.