El Dimurol Libby's acaricia la gran final

El Fachadas Dimurol Libby's dio un golpe de efecto en la serie eliminatoria de semifinales de la Liga Iberdrola que lo está midiendo al Arona Tenerife Sur. En un duelo bastante parecido al primero, celebrado en el Pabellón Pablos Abril de Taco, las sureñas no pudieron culminar la remontada (0-2 se llegó a poner el Haris) en el pabellón Jesús Domínguez "El Grillo", cayendo en la manga fatídica por 13-15. El mismo escenario acoge esta tarde -18:00 horas- la cuarta contienda, en la que las laguneras podrían sentenciar su pase a la final. El tercer enfrentamiento de la eliminatoria insular comenzó parejo. Hasta el noveno punto no se abrieron verdaderas distancias. Con el 9-14, Romina Lamas tuvo que parar el juego para dar un respiro a las suyas. No supieron reaccionar y el Haris pasó por encima con una gran Mame Diouf (16-25). Ya en el segundo set, el Dimurol Libby's volvió a salir muy metido, dejando claro que no quería sufrir ningún imprevisto. Tal fue así, que la distancia entre conjuntos siempre fue superior a cinco puntos. Tras el tiempo técnico, el equipo del sur de Tenerife reaccionó. La entrada de Ivana Popovic dio alas a las locales, que llegaron a empatar a 19. De ahí al final fue muy parejo: un intercambio de puntos que finalmente se decantó del lado de las jugadoras de David Martín (22-25). Como en el comienzo de la serie, el Arona se vio con un 0-2 desfavorable. Eso propició que trataran de reaccionar, haciendo solicitar los dos tiempos muertos a Martín antes del punto ocho. Elzbieta Nykiel mostraba su nivel, llegando a los 15 puntos momentáneamente. Las locales, siempre por delante, vieron cómo las tacuenses se acercaban de forma peligrosa (18-15). Igual de apretado iba a acabar esta manga. Una buena conexión de Nykiel y Banguero sirvió para forzar el cuarto set (25-22). La paridad siguió vigente en la reanudación. Se vieron fintas de Banguero detrás del bloqueo, diagonales casi inalcanzables de Kvasnytsia... Cuatro arriba fue la máxima ventaja (20-16). El Haris pudo recortar la brecha y la polémica jalonó el epílogo de un cuarto set que terminó como su predecesor (25-22). Aparecieron los fantasmas del primer encuentro de semifinales para las de Taco. No era para menos. La tónica del choque no varió. Marisa Fernández tiró del carro del Fachadas Dimurol Libby's. Empero, el parcial de 7-4 hizo que la escuadra visitante tuviera que parar el duelo. La reacción no se hizo esperar para voltear un marcador que finalmente se saldó con un remate de la máxima exponente en ataque, Mame Diouf, con 22 dianas en su haber, y que sirvió para cerrar el partido (13-15).

"No empezar así"

La preparadora sureña, Romina Lamas, señaló que "lo ideal sería no empezar así", sino como han "terminado el partido. Lo positivo es que hemos sido capaces de remontar un resultado adverso. Si hoy empezamos jugando como terminamos, las cosas sean mejores. No podemos pecar otra vez de ver cómo viene el partido".

" Una remontada épica"

David Martín, técnico del Haris, declaró que "es muy difícil mantener la concentración frente a un gran equipo como el Arona. Hicimos dos buenos primeros sets. Ellas estuvieron mucho más acertadas en ataque del tercer y cuarto. Parecía que se iba a repetir lo de la semana pasada, pero hemos hecho una remontada épica en el quinto. Ojalá podamos cerrarlo hoy. Si no, nos queda otra bala".