Las obligaciones espolean al Rosario frente al Chimbesque

Todo o nada para el Rosario Estación de Servicios El Mirador Lavandería Mara en la tarde de hoy -17:00 horas, con preliminares-. La Copa Cajasiete de Primera Categoría de Tenerife podría pasarse por última vez por el Terrero José Gutiérrez "El Chaval I" de Valle de Guerra, si el Chimbesque Estación de Servicios El Gomero, ya clasificado para las semifinales, logra vencer, como ya hiciera en la última jornada de una Liga que se adjudicaron los laguneros.

En la que será última jornada del Grupo B, la escuadra dirigida por Juan Luis Santana debe salir a por todas, aun sin contar con su segundo mejor hombre. El puntal C Agustín González "Pollo de la Candelaria" no será de la contienda al estar sancionado. Su compañero Fabián Rocha, acompañado de hombres como Raúl González o Juan Pedro León, debe dar el do de pecho para que su escuadra supere al capitalino Campitos en la clasificación -marcha un punto por delante-. En caso de empate ante los sanmigueleros, y como el "luchaveraje" está igualado entre santacruceros y laguneros, se tendrá que dirimir la segunda plaza a favor del equipo que más agarradas a su favor en las contiendas entre ellos.

Marcos Ledesma, que ya hizo "limpia" en la luchada en la que regresó a casa, Aday Barbuzano, Isael Rodríguez y Rayco González son los principales escollos que se encontrará el Rosario en la búsqueda de su propósito.

El Candelaria sigue mandando al ritmo de Esteban Pérez

La quinta jornada de la Copa de La Palma de Segunda Categoría se cerró con el triunfo de un Candelaria que sigue comandando la clasificación al haber hecho pleno hasta la fecha. Los mirqueros batieron (11-12), a domicilio y en el derbi, al Auarita Tedote. José Esteban Pérez prolongó su momento dulce, dando en tierra con la plana mayor local. En la otra luchada de noche, el Aridane venció con contundencia (12-7) al Tamanca Las Manchas.

El Chacaica y el Benchomo rinden sendas visitas

La novena jornada de la Liga Gobierno de Canarias Femenina depara dos contiendas. En Lanzarote, el Chacaica visita a El Jable -11:00 horas-; mientras que en Gran Canaria, el Benchomo se mide al Santa Rita -12:00-.

El Tijarafe palmero elimina al Chimisay y disputará final

El Tijarafe Candelaria superó (11-12) al Chimisay de Arafo y se plantó en la final del Campeonato de Canarias de Equipos Juveniles, Trofeo Santiago Ojeda, que disputará al mediodía de hoy, en el Terrero de Tías -Lanzarote-, frente al Saladar de Jandía -batió por 12-8 al Unión Sur Yaiza-. Con 11-11 en el marcador del duelo entre palmeros y tinerfeños, Ricardo Luis le dio la primera a Carlos Jiménez "El Palmerito", mas fue eliminado con polémica en la segunda tras acumular cuatro amonestaciones.