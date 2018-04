"El anuncio del alcalde de que no va a repetir genera inestabilidad"

Antonio (Toni) Acosta ha fortalecido el funcionamiento orgánico de Coalición Canaria en Santa Cruz de La Palma y ahora, aunque se muestre esquivo, es el principal señalado para asumir el reto de lograr la Alcaldía en 2019. Defiende el pacto con el PSOE, aunque admite diferencias entre ambas formaciones y discrepa abiertamente de la decisión del alcalde (Sergio Matos) de anunciar con un año de antelación su intención de no optar a la reelección.

Después de atravesar el "desierto", ¿en qué momento se encuentra CC en Santa Cruz de La Palma?

En cuanto a organización y coordinación con el grupo municipal, estamos en el mejor momento. Tenemos reuniones con carácter periódico y los asuntos de mucho calado sobre los que hay que tomar una decisión de carácter municipal que afecta al ayuntamiento, se llevan al comité, se debaten y se toma una determinación que es la que defiende el grupo municipal. Desde el punto de vista orgánico hemos crecido.

Pero, ¿no tiene la sensación de que en el ayuntamiento el PSOE lleva la voz cantante y ustedes se tienen que ir acoplando?

Es cierto que no le hemos dado la publicidad necesaria al trabajo que realizamos, por lo que ha podido dar la sensación en algún momento de que no hayamos estado. Pero no, no es así, le aseguro que estamos muy inmersos y más ahora. Por ejemplo, el presupuesto de este año nos ha llevado a un debate intenso con el Partido Socialista para que todas las áreas de Coalición Canaria tuvieran los recursos que merecen y todo estuviera compensado.

¿Y más ahora?, ¿a qué se refiere?

El anuncio de la salida de Sergio ha provocado un poco de inestabilidad de manera general y nosotros hemos estado para dar estabilidad al gobierno y que haya tranquilidad entre la gente.

¿Y cómo afecta al gobierno que el alcalde diga tan pronto que en 2019 se va del ayuntamiento?

No es bueno para el grupo de gobierno. El alcalde es la cabeza visible del ayuntamiento y el saber que no repite cuando aún falta más de un año de mandato da cierta sensación de inestabilidad. Un ejemplo, si una persona tiene un proyecto para Santa Cruz de La Palma a largo plazo y ya sabe el alcalde no piensa seguir, duda de si hablar con él o con otra persona.

¿No cree que fuera el momento?

Era una decisión personal, pero creo que no.

¿Siente que debe ser candidato para que CC tenga un líder consolidado y a tiempo completo?

Todos los partidos tienen ahora la inquietud de buscar a sus candidatos y lo lógico cuando se habla de ello es que se mire a las personas más visibles, como los secretarios locales, entre los representantes de los jóvenes, personas destacadas de cada partido en otras administraciones....

Perdone que le interrumpa. Seamos más claros. ¿Será usted el candidato?

Hoy no me veo de candidato. Tendría que valorar muchas cosas y el tiempo lo dirá. Tengo ganas de que el partido orgánicamente gane.

Pero ese objetivo de estabilidad interna ya sabe que está prácticamente cumplido.

Sí. Ha habido momentos complicados para la organización y ahora gozamos de buena salud.

Le pregunté por el candidato.

Mejor me pregunta después del verano.

Pero en ese momento ya será más fácil adivinar.

Queda trabajo por delante y también es importante mirar a los que forman el grupo municipal, que es con la gente que estamos trabajando y lo están haciendo muy bien.

Su líder en el grupo, Víctor Francisco, parece evidente que no dejará su profesión (abogado) por una dedicación a la política.

Nos hubiera encantado que Víctor hubiera tenido una dedicación total al ayuntamiento, pero él no quiere dejar su carrera, su despacho, y en un futuro habrá que hacer un planteamiento de dedicación total o seguir como está ahora, aunque es verdad que con dedicación parcial no se puede ser candidato a la Alcaldía. Víctor tiene una gran capacidad.

¿Ha sido un pacto bueno?

Ha sido un pacto bueno, ha habido lealtad. En momentos determinados ha podido existir mayor o menor entendimiento, pero siendo siempre leales. Además, en el último año hemos tenido un contacto más directo entre las dos organizaciones políticas y no solo entre grupos municipales.

¿No tiene la sensación de que al ayuntamiento le ha faltado actividad para reactivar a la ciudad?

Han sido años complicados. Años a caballo entre una crisis y una recuperación. Es verdad que hemos tenido algunas carencias, que la ciudad necesita cambiar, pero al menos por parte de Coalición Canaria hemos puesto toda la carne en el asador para dar con nuestras áreas vida a la ciudad.

Pero ustedes no tienen Infraestructuras...

Correcto.

Ni Hacienda.

Tampoco. Víctor tiene un trabajo más ciego, áreas muy técnicas, trabajo muy importante pero que el ciudadano ve menos. Raico en Deportes ha triplicado las actividades en el ayuntamiento y Virginia lleva cinco áreas importantes para el ayuntamiento, que asumió tarde porque no ha estado toda la legislatura y ha intentado hacer todo lo que ha podido. Se pueden hacer más cosas, pero es una cuestión de presupuesto y tiempo.

Parece defender sus áreas pero mirar de reojo las "ajenas".

Sí es verdad que con el Partido Socialista siempre hay sus más y sus menos por algunas áreas que tienen ellos. En cualquier relación siempre hay sus diferencias. Hemos tenido que poner muchas veces sobre la mesa de seguimiento del pacto la situación de la limpieza de Santa Cruz de La Palma porque para nosotros es muy importante o la situación de diferentes asuntos dentro del municipio de áreas que no llevamos nosotros.