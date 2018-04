6:31 AM

UNA FERIA Y LO QUE LA VERDAD ESCONDE

Hoy El Cotarro se congratula de que la Feria Internacional de la Moda de Tenerife 2018 esté siendo un total éxito. Creo lo que hay detrás de ese rotundo éxito es una buena excusa para, por lo menos una vez (y que sirva de precedente), se sepa lo que esta verdad esconde. El responsable político de la Institución Ferial de Tenerife (IFTSA) y del llamado Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, nuestro popular "Recinto Ferial" de Tenerife, es Efraín Medina Hernández, vicepresidente 2º del Cabildo y consejero insular del Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico. Pero Efraín Medina ha tenido el detallazo de reconocer que ese éxito es fruto del profesional trabajo de un equipo que, habitualmente, queda en la sombra. Ese gran equipo, de casi 35 profesionales en plantilla, está actualmente dirigido por Iñaki Domínguez Paniagua (gerente), con dos puntales a su lado como son Rayco Darias Mateos (director adjunto a la Gerencia) y Jonay López Soto (director de Ferias y Eventos). ¡Tremendo equipo!

UN EQUIPO CASI SIEMPRE EN LA SOMBRA

Muchas veces la gente (que simplemente es ignorante o está mal informada) piensa que el Recinto está vacío o inactivo, pero no se da cuenta de que cada feria, aparte de los días de su celebración, requiere un tiempo de montaje y otro de desmontaje. Y que muchas veces no hay ferias sino congresos, conciertos y otras celebraciones, tanto en la "Gran Nave" (planta alta) como en la "Sala Multiusos" (planta baja) y en las nuevas e impresionantes "salas multiusos", sin olvidar al Centro de Congresos del Puerto de la Cruz, que también depende de la IFTSA. Iñaki Domínguez, Rayco Darias y Jonay López coordinan toda la actividad de esos recintos, y no olvidemos que el escenario y el resto del montaje (gradas incluidas) para el Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, o el de septiembre, en la lagunera plaza del Cristo, también es obra de la gente de la Institución Ferial. Hay que valorar y reconocer públicamente ese buen trabajo. Y yo aquí lo hago. Amén.

HOY, ÚLTIMO DÍA DE LA FERIA DE LA MODA

Recordando la serie "Los hombres de Paco", podríamos decir que Iñaki Domínguez, Rayco Darias y Jonay López son en la IFTSA "Los hombres de Efraín" o, recordando la serie de Alejandro Dumas, sería "Efraín y los tres mosqueteros". Y ya puestos, debo reconocer que, aunque todas (las ferias) son suyas, la debilidad de Efraín Medina es la Feria Internacional de la Moda de Tenerife (su "niña bonita"), que hoy cierra su Edición 2018. En ella se desarrolló el jueves el ya prestigioso Certamen Internacional de Jóvenes Diseñadores, que este año, en su décima edición, ha ganado el tinerfeño Paco Naya, con su colección Ballen/ISH. Como uno también tiene sus debilidades, les recomiendo que no se pierdan este mediodía, a las 13:00 y a modo de aperitivo antes de irse a almorzar, el desfile que, en la "caja negra", protagonizarán, entre otras, las firmas "Roselinde" de la gran diseñadora Ros Jiménez y "Nok", la firma que lidera Alejandra Rodríguez de Azero. Toda la información de las actividades y los desfiles de hoy, último día, está en www.tenerifemoda.com

EL ENCUENTRO DE DOS MALLORQUINES

Los llamados "Encuentros SER" promovidos por mi querida Radio Club Tenerife y organizados magníficamente por el equipo que lidera Lourdes Santana (directora regional de la SER en Canarias) trajeron el pasado jueves al Real Casino de Tenerife a la presidente del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, quien habló clarito del proyecto de futuro del archipiélago hermano. Creo que dejó medio "mosqueado" y con la boca abierta a más de un político y empresario, al hablar de la ecotasa, la restricción a los coches para evitar atascos o el puente entre el petróleo y las energías renovables, pasando por el gas. El encuentro también sirvió, curiosamente, para que se encontraran, se conocieran y se saludaran en Tenerife dos mallorquines de pro. Me refiero a la propia presidenta Francina Armengol, y el teniente general Carlos Gabriel Palacios Zaforteza, recientemente nombrado jefe del Mando Militar de Canarias o, lo que es lo mismo, nuestro nuevo capitán general de Canarias. Agradable encuentro de dos isleños.

UN CAPITÁN GENERAL MUY, MUY ISLEÑO

He tenido la oportunidad y el honor de compartir hace una semana mesa y mantel con el nuevo capitán general de Canarias, Carlos Palacios Zaforteza, y debo reconocer que es una persona de lo más sencilla y campechana, a la vez que inteligente y preparado al máximo. No en vano, ostentaba como general de división la jefatura del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre en Sevilla. Carlos Palacios nació en Palma de Mallorca el año 1959 y accedió a la carrera militar en 1976, por lo que, con 59 años, tendrá cuatro por delante con residencia en el palacio de Capitanía de nuestra chicharrera plaza Weyler. Carlos Palacios me comentó que, habiendo nacido en Mallorca, se sentía muy isleño y que conocía perfectamente lo que es vivir en una comunidad fragmentada en islas y lo que supone estar alejados del continente. Creo que Carlos Palacios Zaforteza va a ser muy buen capitán general de Canarias y desde aquí le deseamos mucho ánimo y mucha suerte.

LA APUESTA DE EL ADERNO POR EL ARTE

La pastelería El Aderno, con el maestro pastelero Teobaldo Méndez al frente, presentó el pasado jueves, en la vinoteca El Gusto por el Vino (gentilmente cedida para el acto por su propietario, Toño Armas) una nueva edición especial y limitada de sus ya conocidas cajas de "bombones de autor". Una apuesta personal de Teobaldo Méndez y de todo el equipo de El Aderno por el arte y los artistas de Canarias. La idea comenzó el año 2008 con la primera caja de "bobones de autor" diseñada por Sergio Gil, a la que han seguido las diseñadas por Fernando Álamo, Gonzalo González, Carlos Matallana, Ernesto Valcárcel, Idaira del Castillo y, ahora, la diseñada por Karina Beltrán.

BOMBONES DE AUTOR DE KARINA BELTRÁN

Esta ocasión hace ya la número siete de estas cajas que hasta se han convertido en "piezas de colección". La séptima caja de "bombones de autor" de El Aderno ha sido diseñada por la acreditada artista tinerfeña Karina Beltrán (Buenavista del Norte, 1968), una paisana, vecina y amiga de la familia de Teobaldo Méndez, cuyo prestigio traspasa ya las fronteras de Canarias, con obras en colecciones privadas nacionales e internacionales. La caja diseñada por Karina Beltrán, que sale en un estuche de lujo y en edición limitada, contendrá 12 chocolates artesanos de la más alta calidad con seis acabados y sabores diferentes como son: naranja y jengibre, chocolate negro, coco, té verde, fruta de la pasión y lavanda. Cómprenla rapidito, porque la edición es de tan solo 300 cajas.

josecarlosmarrero@elcotarro.com