"El Estatuto tiene similitudes con el catalán y partes inconstitucionales"

Está convencida de que, en el fondo, hay un pacto sobre la reforma electoral que no ha trascendido y que no perjudica mucho a CC. Denuncia también el sólido acuerdo que, a su juicio, tiene ese partido, el PP y el PSOE sobre el nuevo Estatuto. No obstante, la diputada de Cs en las Cortes por la Provincia tinerfeña, Melisa Rodríguez, deja claro que seguirán negociando y cree que el REF saldrá por consenso, si bien advierte partes "inconstitucionales" y similitudes entre el nuevo Estatuto isleño y el polémico catalán.

¿Cree que habrá cuentas?

En dos semanas lo sabremos. En estos momentos (viernes pasado), el PNV sigue diciendo que hasta que no se acabe el 155 en Cataluña no las va a apoyar. Por tanto, está en sus manos y hay que recordar que es socio de CC en las europeas.

¿No olfatea nada subterráneo?

Eso es lo que hay ahora, aunque entendemos que el PP esté negociando. Pero, de momento, el PNV no las apoyará.

¿Considera que, en el fondo, su sí es seguro por lo que se juega con la "Y" ferroviaria: 3.000 millones?

El PNV ya se sacó el "cuponazo" (bajo la Ley del Cupo Vasco) el año pasado y este presupuesto no afecta a eso. Está lo de la "Y", pero lo relevante para ellos es ese "cuponazo", si bien se ha metido en la derivada de condicionarlo todo a Cataluña.

De haber presupuesto: ¿está convencida de que habrá también el 75% de la ayuda a los billetes para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que es la condición de Cs?

Aún se está negociando, pero hay que hacer las cuentas porque deben cuadrar. Nosotros sí tenemos claro que, de haber 75%, ha de ser para los dos archipiélagos y esas ciudades porque, si no, sería una medida injusta y, por eso, creemos que la fuerza de la iniciativa es que se amplíe a todo el territorio nacional y para aquellos sitios con problemas de movilidad.

¿Disponen de cálculos de lo que puede suponer su coste total?

Los están haciendo los técnicos de los gobiernos, pero lo cierto es que la manera para rebajar los precios es aumentar la competencia. Cuantas más compañías operen, más competencia y los precios bajarán, haya o no descuentos.

¿No considera necesaria la declaración de servicio público y, si es así, teme por trabas de la UE?

Hay que verlo con cautela porque, hasta ahora, ha repercutido en una menor competencia y en aumento de precios. No se trata de hacer debates de salón y a la ligera y, por eso, pedimos que se estudie. Si los informes de los gobiernos y de las compañías dicen que alguna ruta sí debe declararse así, que se haga, pero evitando que pase lo contrario de lo que se quiere.

¿No tienen una propuesta con estudios técnicos propios?

Es que esos datos los tienen los gobiernos, no los partidos, y hay que contar también con los de las compañías. Algunos partidos lanzan propuestas, pero sin estudios.

Binter ha anunciado una línea directa Canarias-Baleares: ¿se sobreentiende que el 75% sería también para conexiones así?

Entiendo que sí, que no se puede aplicar a unas zonas y no a otras, pero, insisto, los partidos deben negociarlo en la comisión con los datos en la mano.

¿Saldrá el REF económico, lo apoyarán o tienen aún dudas?

Hemos presentado enmiendas sobre puntos, como para eliminar controles como el DUA, pero no creo que haya problemas para que salga adelante; sí hemos puesto más énfasis en cambiar el Estatuto.

¿Y se aprobará el nuevo Estatuto? ¿Lo ve más estancado? ¿Necesita muchos cambios?

Bueno, hay una negociación, pero, junto a Podemos, logramos que el PSOE cambie y apoye la eliminación de los aforamientos. También queremos que los fondos de la RIC se puedan reinvertir más en las Islas. Ahora bien, hemos presentado enmiendas porque hay cosas que no compartimos, aunque sí vemos que esto va más lento.

¿Entienden que el Estatuto incluye aspectos que cuestionan la igualdad en todo el Estado, eso que tanto rechaza Cs?

Hay cosas en el Estatuto inicial que creemos que son inconstitucionales y, en algunos casos, hay muchas similitudes con el catalán. De ahí que presentáramos las enmiendas, aunque gran parte de ellas fueron rechazadas. Hoy, se está negociando, aunque creemos que hay un acuerdo sólido entre CC, PP y PSOE para no cambiar algunas cuestiones, si bien vamos a seguir en la negociación.

¿Cree que la parte de la reforma electoral tendrá que resolverse precisamente con el Estatuto en las Cortes con lista de restos o se aprobará esta última oferta a CC de 7 o 9 diputados regionales?

Lo que pienso de verdad es que, en el fondo, hay un acuerdo que no ha salido en el Parlamento canario. CC ha dejado clara su opinión y creo que existe ese pacto?

Pero, ¿en qué consiste: lista regional, de restos?? Las diferencias son muy grandes entre CC y ASG respecto al resto de grupos?

No he estado en esas reuniones o conversaciones, porque, si no, no serían secretas...

¿Por qué modelo apuestan?

Nuestra reforma la hemos planteado desde hace dos años, con los 60 escaños actuales y diputados fijos por territorio pero otra concepción de la población. Lo que no creemos es, por ejemplo, que se diga que aumentará la Cámara en 10 escaños, pero eso no implicará más gasto público, ya que algo así no se puede llevar a una ley.

Pero puede haber pacto político, la exigencia de su cumplimiento o la denuncia de lo contrario?

Sí, pero eso no significa que se cumpla, como tampoco nadie le puede garantizar a CC que, si aprueba ahora una cosa, cuando haya otra distribución en la Cámara se cambie por completo o mucho en la próxima legislatura.

"Lo primero a hacer es una auditoría sanitaria"

Rodríguez dice que su partido no tiene encuestas sobre qué puede pasar en Canarias en 2019, aunque, eso sí, está convencida de que Cs entrará en el Parlamento regional. Atendiendo a lo sucedido en 2015, eso ocurrirá solamente con la bajada del tope regional, si bien será bastante distinto si se hace del 6 al 3, al 4 o 5%. Lo que deja claro es que, al menos en este momento, en su formación no se están planteando candidaturas ni quién debe aspirar a la Presidencia, "pues lo que quiero hacer es seguir centrada en mi labor en el Parlamento en favor de Canarias y de los ciudadanos que nos votaron". Cree, no obstante, que entrarán con cierta fuerza, aunque no sabe precisarla. Lo que sí tiene muy claro es lo primero que harían: "Una auditoría sobre toda la situación de la Sanidad en el Archipiélago porque los canarios no solo deben saber qué está pasando con las listas de espera y cuáles son las cifras reales, sino cómo se está gestionando todo lo relativo a esta consejería, sus departamentos, el aprovechamiento de recursos?". En este sentido, subraya que una de las claves en Madrid y las Islas consiste en fiscalizar y en saber con exactitud "el nivel de ejecución de ese dinero, ya que, en algunas áreas, no llega al 20% por parte del Gobierno regional respecto a 2017, aparte de que, a estas alturas, no tenemos datos concretos de lo que se gastó o no de toda la aportación estatal en ese año".

"Cs es el que más lucha contra la corrupción"

Sobre el escándalo del falso máster de Cristina Cifuentes y la postura de su partido, cree que es la más adecuada y que, al exigir una comisión de investigación, no tuvieron más remedio que pedir la dimisión de la presidenta madrileña por las condiciones que imponía el PP. No obstante, remarca que ha sido su partido el que logró que ni Chaves ni Griñán fueran presidentes en Andalucía, que lo mismo ocurrió en Murcia con Pedro Antonio Sánchez y que, aparte de que no se podría adelantar elecciones ya en Madrid al pasarse el plazo, no se debe mezclar los asuntos y tramas como la de Púnica, Gürtel y Lezo con el caso del máster regalado, ni tampoco caer en las prisas por cambiar un gobierno. Preguntada por si no es un problema ya del PP en sí y no de nombres concretos, insiste en que Cs es el partido que "más y mejor está luchando contra la corrupción" y pone como ejemplo el último acuerdo para minimizar los riesgos. "De haber existido eso antes, no se darían buena parte de estos casos".