El Tenerife quiere atar a Etxeberria, que tiene un compromiso con el Athletic

El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, ha asegurado hoy que las conversaciones para la continuidad de Joseba Etxeberria "están abiertas", aunque ha afirmado que el técnico tiene "un compromiso" con el Athletic Club, por lo que deberán hablar con el técnico bilbaíno.

El mandatario ha destacado que Joseba Etxeberria "está cerca del sobresaliente", por lo que ha reconocido que les gustaría que siga en la isla en la próxima temporada.

Sin embargo, ha advertido de que ahora se van a "centrar en esta recta final y ganar los partidos".

Por su parte, el presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, ha asegurado hoy que todos los partidos que le quedan al conjunto blanquiazul son "finales", ya que deben luchar "contra cuatro puntos" y, si quieren meterse en la promoción no tienen "margen de error".

"Nadie nos va a regalar nada. Hay que salir al campo con la máxima intensidad para alcanzar el play off. Todavía es posible, tenemos la esperanza, y esperamos salir satisfechos ante la SD Huesca", ha destacado.

Miguel Concepción antes de valorar la temporada, ha comentado que van a esperar a ver si entran en la promoción, sobre lo que ha dicho que si no lo hacen "no se habrá cerrado el proyecto con éxito".

"Trabajamos en construir un proyecto con ambición, si no conseguimos el objetivo no has tenido éxito. Pero en el fútbol dos más dos no siempre son 4, es muy complicado basar los objetivos solo en lo económico", ha dicho.

El presidente del CD Tenerife ha destacado que esperaban que pudiesen reaccionar con José Luis Martí, "pero el equipo estaba a un punto del descenso y había que tomar una decisión".

"No vale decir que tenía que haber sido antes, porque había confianza en la reacción del equipo", ha asegurado.