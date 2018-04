"Luchamos hasta el último segundo"

6:26 AM

Hay derrotas... y derrotas. La del miércoles frente al Delteco GBC, cuando el CB Canarias ganaba por 21 puntos al descanso, hizo mucho daño a la escuadra aurinegra. Distinta fue la de ayer, donde cierto es que los laguneros tuvieron escasas opciones frente al todopoderoso Baskonia, mas nunca dejaron de competir hasta que el reloj del Pabellón Fernando Buesa Arena marcó el final de los 40 minutos reglamentarios.

Así lo valoró el técnico de los insulares, Fotis Katsikaris, tras la contienda. "Vinimos con el objetivo de recuperar sensaciones y nuestro juego tras la derrota del miércoles pasado", comentó. En palabras del heleno, su equipo "luchó hasta el último segundo", algo que significa "una señal para seguir" peleando por el objetivo de colarse en los "playoff" por el título. "Hemos dado todo lo que hemos podido dentro de nuestras limitaciones".

Estas pasaban por el plano físico, comparando a ambas escuadras. "Sabíamos que era muy difícil aguantar hasta el final contra un equipo que está en la mejor forma de los de nuestra Liga, y también creo que de los de Europa. Son muy superiores físicamente a nosotros", apuntó.

Más, si cabe, jugando contra un Canarias que apenas contó con un cuatro puro, en la figura de Tim Abromaitis. "No fue nada fácil jugar solo con él porque los cuatros del Baskonia son mucho más altos y fuertes. Lo es Voigtmann y también Shengelia, que también cuenta con que es más explosivo", manifestó. "Tim tuvo que aguantar muchos minutos en la pista porque con Fran -Vázquez- era muy difícil". El norteamericano disputó casi 26, por los nueve del pívot de Chantada. No fue el único en jugar en el ala pívot. "Lo hemos intentado un poco con Ponitka, pero no era nada fácil".

A estos problemas se unieron los defensivos -el Canarias no encajaba 100 puntos desde el 25 de noviembre de 2015, frente al Real Madrid a domicilio-. "Hemos hablado de cómo poder defender mejor y de cómo poder usar las faltas de una manera inteligente. Ha habido dos o tres ocasiones, antes del bonus, en las que no lo hemos hecho", se lamentó Fotis.

Eso sí, insistió en que "casi todos los jugadores del Baskonia están en su mejor momento. Timma ha hecho un partidazo. Ha metido unos triplazos en el momento que estábamos perdiendo de 10, de ocho... Han sido puntos de talento individual y no de juego en equipo", matizó.

Katsikaris lamentó las "pérdidas" de sus jugadores, que propiciaron "puntos en transición" baskonistas, o el rebote ofensivo en el que los locales hicieron mucho daño. "Luego hubo alguna decisión arbitral. Al final son pequeños detalles los que nos impidieron acercarnos en el marcador".