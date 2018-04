Correa presume de la lucha contra el cambio climático de Santa Cruz

6:26 AM

"Somos la ciudad líder de Canarias en la lucha contra el cambio climático". La afirmación la realiza el concejal de Medio Ambiente de Santa Cruz, Carlos Correa, unos días después de que el Ayuntamiento de la capital recibiera el certificado de Huella de Carbono, expedido por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

El edil, que ha sido recibido por la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, remarca que el objetivo del área que dirige es que Santa Cruz "presuma cada día más" de la calidad de su medio ambiente, tanto urbano como rural y costero, aunque reconoce que "aún queda camino por recorrer".

"Ha sido toda una satisfacción que el Ministerio nos haya reconocido el esfuerzo constante con el medio ambiente de Santa Cruz, y para mí ha sido un honor ser recibido por la ministra", subraya Correa, quien, en cualquier caso, también indica que la ministra le ha insistido en que este reconocimiento "debe ser un acicate para seguir trabajando en la misma línea".

Y es ahí donde el edil pone el énfasis. "Desde Santa Cruz invito a que se sumen al registro a todos los municipios de Tenerife y de Canarias, porque eso redundará en beneficio de todos", recalca el edil.

"En materia de Medio Ambiente no hay compartimentos estancos y, sinceramente, me gustaría que no fuésemos el primer municipio, ni mucho menos el único de Tenerife, comprometido con la reducción de los gases de efecto invernadero", sostiene.

Cabe detallar que Santa Cruz ha sido el primer municipio urbano de Canarias en conseguir el certificado de Huella de Carbono y el segundo de las Islas, después de Moya en Gran Canaria.

El concejal remarca que "si todos remamos en la misma dirección, si todos contribuimos cada día, haremos realidad la capital que queremos, la ciudad con la que soñamos".

"La responsabilidad no solo es del ayuntamiento, que como se ve lo está haciendo, es de todos los que convivimos en una gran ciudad como Santa Cruz", valora Carlos Correa.

Santa Cruz de Tenerife forma parte del Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, al que están adheridas 77 corporaciones locales de toda España.

Este registro ministerial, que reúne a organizaciones públicas y privadas de España, acredita con un compromiso certificado en la tarea de reducir los gases de efectos invernadero.

Gracias a esta certificación, los municipios españoles que, como Santa Cruz, están debidamente inscritos pueden emplear un sello de titularidad del Ministerio.

El sello tiene una doble finalidad. Por un lado, facilita a las organizaciones demostrar su participación en el registro y, por otro lado, permite reflejar el grado de esfuerzo acometido por las mismas en la lucha contra el cambio climático.

En este sentido, es oportuno distinguir entre aquellas organizaciones que calculan su huella de carbono y se encuentran en la senda de reducir sus emisiones, de aquéllas que ya reducen y/o compensan.