7 planes de viaje para las vacaciones de verano

Aunque cada vez existen más personas que prefieren disfrutar de sus vacaciones en otras épocas del año, lo cierto es que el verano sigue siendo la estación preferida por la mayoría de españoles para cogerse unas vacaciones y hacer algún tipo de viaje en familia o con amigos.

Y es que además de ser la época del año donde el tiempo invita más a viajar, a disfrutar de la playa o ir de visitas a familiares; el verano es la estación donde se puede encontrar una mayor oferta hotelera y de servicios orientados al turismo, y si a eso le sumamos a que hay mucho más ambiente en cualquier sitio que se vaya se puede afirmar que no hay nada como el verano para tomarse unas merecidas vacaciones después de un largo invierno de trabajo.

Aunque siempre hay una lista de lugares favoritos a los que viajar y de planes en mente que realizar, la realidad es que a veces nos quedamos bloqueados sin saber qué tipo de vacaciones escoger cada año y a qué lugares viajar. A veces la mente se queda en blanco y la indecisión hace que al final no se tome una decisión correcta. Para que eso no ocurra y con el objetivo de lograr unas vacaciones con las que disfrutar al máximo, estos siete planes distintos de viaje para las vacaciones de verano no dejarán indiferente a nadie:

Alojamientos rurales en España

Aunque la mayoría de personas prefieran para pasar sus vacaciones de verano un destino donde se pueda disfrutar de la playa, cada vez son más las que optan por el turismo rural como una alternativa más tranquila en un entorno natural en el que no existe la masificación y la saturación de algunos destinos de playa. Las casas rurales son el mayor exponente de este tipo de turismo en alojamientos rurales, y es por eso por lo que las reservas en casas rurales son la opción preferida cuando de disfrutar de la montaña y del campo se trata. España está llena de opciones de este tipo y siempre habrá algún lugar remoto del que enamorarse.

Destinos de playa alternativos

Aunque de destinos de playa se pueden citar cientos por no decir miles en nuestro país, también existe la opción de viajar a destinos de playa poco conocidos o alternativos tanto en nuestro país como en el extranjero. A través de un blog de viajes como el blog de viajes El Viajista se pueden descubrir muchos destinos de playa que aunque son poco conocidos son muy interesantes para cualquier viajero, por lo que hay que estar atentos y elegir aquel destino que robe el corazón.

Interrail por Europa

Los viajes interrail están cada vez más de moda y es una forma de viajar que no para de ganar adeptos. Planificar un interrail por Europa atravesando países y conociendo ciudades llenas de encanto puede ser un plan inolvidable para unas vacaciones de verano.

Volver al pueblo

Ya sea porque se tenga familia o para recordar los momentos de infancia vividos en casa de los abuelos, volver al pueblo en verano y pasar unas vacaciones conectados con la tierra de donde se proviene puede ser una forma relajante y a la vez emotiva de pasar uno días en verano.

Turismo de museos

Siempre hay exposiciones pendientes de ver, museos a los que no se ha ido nunca y artistas que descubrir, por lo que planear unas vacaciones de ruta por diferentes museos puede ser una experiencia muy enriquecedora y algo diferente al turismo de masas, por lo que es una opción cultural muy interesante.

Parques de atracciones

Para volver con las pilas cargadas y la adrenalina a tope no hay nada mejor que una buena visita con amigos o familiares a un parque de atracciones. En España la oferta de este tipo de ocio es muy amplia y combinar unos días de descanso con una visita a un parque de atracciones es una opción muy valorada por todo tipo de personas.

Turismo gastronómico

Para los más cocinillas y aficionados al mundo de la gastronomía, aprovechar las vacaciones de verano para hacer una ruta gastronómica por restaurantes y bares donde degustar lo mejor de la cocina de la zona donde se encuentre de vacaciones es una forma muy interesante de disfrutar de unos días de descanso.

Como se puede comprobar no faltan opciones de todos los tipos para pasar unos días con la familia o con amigos haciendo diferentes actividades o tipos de turismo, por lo que solo hay que planearlo bien para disfrutar de unas merecidas vacaciones.